Низький цукор в крові: які симптоми та чим це небезпечно

Рівень цукру в крові – це один із ключових показників здоров'я організму. Гіпоглікемія, або низький рівень глюкози, може виникати як у людей із цукровим діабетом, так і у здорових осіб у певних умовах.

Цей стан, який може мати серйозні наслідки, якщо вчасно не звернути на нього увагу. 24 Канал з посиланням на дані Mayo Clinic розповідає про основні причини гіпоглікемії.

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Гіпоглікемія може бути спричинена різними факторами:

Пропуск прийому їжі або недостатнє харчування – низький рівень цукру може виникнути при недостатньому надходженні вуглеводів.

Надмірна фізична активність – без належної компенсації енерговитрат може призвести до зниження рівня глюкози.

Вживання алкоголю – особливо на голодний шлунок, може спричинити зниження цукру.

Передозування інсуліну або інших цукрознижувальних препаратів – актуально для людей із діабетом.

Гормональні порушення – проблеми з наднирковими залозами або гіпофізом можуть впливати на рівень глюкози.

Симптоми низького рівня цукру

Гіпоглікемія може проявлятися різними симптомами:

Тремор і слабкість

Прискорене серцебиття

Підвищене потовиділення

Запаморочення та дезорієнтація

Зниження концентрації уваги

Відчуття голоду

Сплутаність свідомості, у важких випадках – втрата свідомості

Чому це небезпечно Тривалий або раптовий спад рівня глюкози може мати серйозні наслідки, включаючи судоми; втрату свідомості; коматозний стан; пошкодження головного мозку при тривалій гіпоглікемії

Щоб уникнути цього стану, важливо:

Регулярно харчуватися, уникати тривалих перерв між прийомами їжі.

Контролювати рівень цукру, особливо якщо є ризик його зниження.

Носити із собою швидкодіючі вуглеводи, такі як цукерки або фруктовий сік.

Коригувати фізичне навантаження відповідно до раціону.

Уникати надмірного споживання алкоголю.

Низький рівень цукру в крові – це небезпечний стан, який може призвести до серйозних ускладнень. Усвідомлення причин і симптомів гіпоглікемії допоможе своєчасно реагувати на можливу небезпеку та уникнути негативних наслідків для здоров'я.