Небезпечні гриби: чоловік виколов собі очі після прийому псилоцибіну

Лікарі зі Сполучених Штатів розповіли про вражаючий, по-справжньому трагічний клінічний випадок, який став яскравим попередженням про небезпеки неконтрольованого вживання галюциногенних грибів.

Молодий чоловік після приймання псилоцибіну – активної речовини, яка міститься в багатьох "чарівних" грибах, – завдав собі важких травм, проштрикнувши обидва ока олівцем. Медики кілька днів боролися за його життя, однак врятувати пацієнта не вдалося: ушкодження мозку призвели до смерті, пише 24 Канал з посилання на American Journal of Ophthalmology Case Reports.

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Темна сторона псилоцибіну

Матеріал наочно демонструє, до яких непоправних наслідків може призвести вживання психоделіків поза медичним контролем. Псилоцибін та його похідні офіційно заборонені в багатьох країнах світу, зокрема й в Україні, через їхній вплив на психіку.

Водночас сьогодні науковці активно досліджують їхню можливу користь – зокрема, для терапії депресії, посттравматичних стресових розладів і навіть залежності від алкоголю. Але всі подібні експерименти проводяться у суворо контрольованих умовах під наглядом психіатрів.

У побуті ж, як підкреслюють лікарі, вживання галюциногенних грибів пов’язане з величезними ризиками. Сумних прикладів уже чимало. Раніше хірурги з Австрії повідомляли про чоловіка, який, перебуваючи у стані депресії та алкогольного сп’яніння, з’їв кілька галюциногенних грибів і завдав собі тяжких травм. На щастя, тоді пацієнта вдалося врятувати.

Смертельний інцидент у Техасі: деталі трагедії

У новому випадку, про який повідомили офтальмологи з медичного центру Техасу, 21-річний чоловік латиноамериканського походження помер. За даними лікарів, його доставили до лікарні з пораненнями очей – дерев’яний олівець пройшов через ліву очницю, спричинивши тяжке ушкодження зорового каналу, кавернозного синуса і навіть мозкового моста, який регулює дихання та рух.

Рідні розповіли, що хлопець, повернувшись додому, прийняв чималу дозу галюциногенних грибів. Незабаром у нього почалися сильні поведінкові порушення: він став агресивним, розбив предмети, а потім, взявши олівець, кілька разів ударив ним себе в область очей.

Родичі викликали швидку, і лікарі негайно розпочали операцію. Кілька днів нейрохірурги та офтальмологи боролися за його життя, але важкий набряк мозку, кровотеча та високий внутрішньочерепний тиск не залишили пацієнтові шансів.

Цікаво, що, за словами медиків, раніше у чоловіка не було діагностовано депресії чи інших тяжких психічних захворювань, хоча він страждав на СДУГ і гіпертонію. Однак з’ясувалося, що його біологічний батько покінчив життя самогубством десять років тому, що може свідчити про генетичну схильність до психічних розладів.

Лікарі наголошують: подібні психоделіки особливо небезпечні для людей з особистим або сімейним анамнезом психічних проблем. Навіть одноразове вживання може стати пусковим механізмом тяжкого психозу і призвести до трагічних наслідків.