Виявили напій, який може бути небезпечним для дітей

Науковці з Університетського коледжу Дубліна дослідили 21 випадок захворювання серед дітей, які сталися між 2009 і 2024 роками після вживання охолоджених напоїв. Більшість малюків, які не мали хронічних хвороб, почали відчувати погіршення самопочуття протягом години після вживання напою.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Archives of Disease in Childhood, попереджає про можливу приховану небезпеку для здоров’я дітей від популярних літніх напоїв, інформу 24 Канал.

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Які симптоми виникли у дітей

Всі постраждалі – діти віком від 2 до 6 років, які отримали лікування в медичних закладах Великої Британії та Ірландії. У дітей спостерігалися симптоми, зокрема різке погіршення свідомості, зниження рівня цукру в крові (гіпоглікемія), метаболічний ацидоз (підвищений рівень молочної кислоти в крові), псевдогіпертригліцеридемія (неправдиво підвищений рівень тригліцеридів) і гіпокаліємія (нестача калію).

"Діти мали дуже низький рівень цукру в крові, перебували в непритомному стані, і в одного з них навіть почалися судоми. Всі пацієнти також мали підвищений рівень лактату в крові", — розповіла провідна авторка дослідження, педіатриня Еллен Крашелл.

Вона зазначила, що під час хвороби у пацієнтів також був виявлений високий рівень гліцерину в крові та сечі, який зник після лікування. Хоча діти швидко одужали, їм все ж довелося пройти госпіталізацію та отримати внутрішньовенну терапію.

Що вияивило дослідження

Дослідження показало, що вживання крижаних напоїв із гліцерином, зокрема слашів, може викликати гліцеринову інтоксикацію. Однак, за словами вчених, 95% пацієнтів повністю позбулися симптомів після відмови від цих напоїв.

Довідково. Гліцерин – це хімічна сполука, яка використовується як підсолоджувач і допомагає зберігати консистенцію напоїв.

"Останнім часом гліцерин часто застосовують як замінник цукру, але в надмірних дозах він може бути небезпечним для дітей", – пояснила Крашелл.

Хоча раніше подібні випадки не фіксувалися, науковці зазначають, що їхнє дослідження має обмеження. Передусім воно полягає в тому, що аналізувалиь лише найважчі випадки, які потрапили до відділень невідкладної допомоги.

Які рекомендації лікарів

Окрім того, невідомо, скільки гліцерину міститься в різних напоях, що ускладнює точну оцінку ризиків. Експерти рекомендують обмежити вживання слашів і випустили кілька рекомендацій:

Дітям до 4 років слід повністю уникати таких напоїв.

Діти старші за 5 років можуть вживати слаши лише в помірних кількостях.

Батькам радять контролювати використання домашніх слаш-машин і уважно перевіряти склад сиропів для приготування напоїв.

Дослідники сподіваються, що їхня робота допоможе розробити нові рекомендації та стандарти щодо безпечного вживання гліцерину в харчовій промисловості.