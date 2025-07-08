Найкращі дієти для чоловіків різного віку

Вибір дієти – непросте завдання, адже харчові потреби чоловіків змінюються з віком, рівнем фізичної активності та станом здоров'я.

Дієти для чоловіків

24 Канал публікує 8 типів харчування, які поєднують збалансованість, наукову доказову базу й реалістичність дотримання від експертів Healthline.

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Середземноморська – "золота середина"

Раціон в основному містить овочі, фрукти, цільні злаки, оливкову олію, горіхи й рибу. Натомість слід обмежувати рафіновані продукти та оброблене м'ясо. Такий підхід знижує запалення, ризики серцево‑судинних хвороб і сприяє контрольованому зниженню ваги.

WW (Weight Watchers) — кероване схуднення без заборон

Система балів дозволяє гнучко планувати меню, стимулюючи дефіцит калорій. Програма підтримує довгострокове зниження маси тіла й формує навички усвідомленого харчування.

Палео – для тих, хто працює над м'язами

Меню орієнтоване на "мисливсько‑збиральну" їжу: м'ясо, рибу, овочі, фрукти, горіхи. Високий уміст білка в поєднанні з силовими тренуваннями допомагає збільшувати м'язову масу та водночас зменшувати жирові відкладення.

DASH – корисна для серця

Розроблена для зниження артеріального тиску, дієта теж буде корисною для багатьох чоловіків. Раціон базується на овочах, фруктах, молочних продуктах з низьким вмістом жиру, пісному білку та обмеженні натрію. Якщо дотримуватись цього типу харчування, вчені обіцяють покращення ліпідного профелю і зниження ризику інсульту.

Низьковуглеводна – контроль глюкози

Обмеження кількості вуглеводів на користь білків і "правильних" жирів допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та підвищити чутливість до інсуліну – критично важливо для чоловіків із предіабетом чи діабетом 2‑го типу.

Інтервальне голодування 16/8 — просте рішення

Ідея цього типу дієти полягає в тому, що всю добову норму їжі слід споживати у восьмигодинне "вікно", решту доби дозволено пити лише воду чи некалорійні напої. Такий графік не потребує підрахунку калорій й сприяє зниженню відсотка жиру та підвищенню рівня гормону росту.

Рослинний раціон (50+) — довголіття та профілактика раку

Основа цього раціону – овочі, фрукти, бобові, горіхи й цільні зерна; продукти тваринного походження допускаються, але в невеликій кількості. Дослідження підтвердили покращення травлення, когнітивних функцій і повільніше старіння клітин серед чоловіків старшого віку, які дотримувались цього типу харчування.

MIND‑дієта (65+) — захист мозку

Поєднує принципи Середземноморської й DASH‑дієт. Акцент – на зелені, ягодах, горіхах та жирній рибі. У клінічних спостереженнях MIND‑дієта пов'язують зі зниженням ризику хвороби Альцгеймера та збереженням пам'яті.

Важливо. Немає універсального меню, яке підійде кожному чоловікові, однак наведені дієти – перевірені й адаптивні інструменти для різних вікових груп і цілей. Обирайте ту, що відповідає вашому способу життя, і пам'ятайте: стійкий результат дає не короткочасна "дієта", а система здорових звичок на постійній основі.