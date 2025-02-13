Чи може кава викликати здуття живота– ось що варто знати

Розуміємо, відмовитеся від кави багатьом може бути складно. І навіть, якщо ми скажемо, що кава може викликати здуття, це не змінить вашої любові до цього напою. Водночас ви принаймні знатимете про можливі наслідки.

Кава підвищує кислотність

Кава дійсно може спричинити здуття живота, особливо у людей із чутливим шлунком. Адже вона кисла і може стимулювати вироблення шлункової кислоти, що потенційно може стати причиною дискомфорту чи проблеми з травленням. Детальніше про це розповідає 24 Канал з посиланням на Kin.

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Нещодавні дослідження підкреслили подвійний вплив кави на здоров'я шлунково-кишкового тракту. Хоча вона може подразнювати слизову оболонку тонкого кишечника і шлунка, що призводить до таких симптомів, як гази і біль у животі, деякі люди повідомляють про поліпшення свого стану завдяки природним сечогінним властивостям кави. Однак для тих, хто чутливий до кислотності кави, здуття живота може спричинити значний дискомфорт.

Чому кава може викликати здуття

Кислотність кави є основним фактором, та здуття також може спровокувати надмірна стимуляція травного тракту. Річ у тім, що кава діє як природне проносне, а це може викликати дистрес у вашій травній системі та сприяти посиленню здуття. Кофеїн разом із уповільненим травленням та підвищенням рівня кортизолу та адреналіну, сприяє розладу травлення.

Добавки в каву

Чорна кава сама по собі може викликати здуття живота у людей з чутливим шлунком. Тим не менш, цей стн може бути спричинене добавками до кави, як от молоко та вершки. Вони пом’якшують смак кави, але приблизно 68% населення світу можуть мати проблеми з перетравленням лактози. Тож, якщо ви обираєте лате чи капучино, невідомо, чи саме кава викликає здуття живота, чи причиною є додані вершки.



Молоко може провокувати здуття / Фото Unsplash

Чи додаєте ви цукор чи підсолоджувач Нульові або низькокалорійні альтернативи та цукрові спирти, такі як сорбіт і мальтит, часто використовуються для зменшення вмісту цукру в каві, але також можуть викликати розлад травлення у деяких людей.

Що робити, якщо кава провокує дискомфорт у шлунку

Найпростіше перейти на каву з низьким вмістом кислоти, яка, як правило, менше подразнюватиме шлунок. Кава з низьким вмістом кислоти має вищий рівень рН, ніж звичайна.

Тим, хто страждає від будь-якого шлунково-кишкового захворювання, від СРК до кислотного рефлюксу, варто розглянути можливість переходу на каву з низьким вмістом кислоти.

Цікаво. Загалом кава темного обсмаження та еспресо містить менше кислоти, ніж кава легшого або середнього обсмаження.