У МОЗ викрили схему розкрадань: джерела повідомляють про обшуки, в міністерстві заперечують

Можлива корупційна схема на десятки мільйонів гривень у медичній сфері знову в центрі уваги. Правоохоронці повідомили про розслідування, пов'язане зі структурами, які співпрацюють із НСЗУ. Водночас МОЗ категорично заперечує будь-які обшуки чи причетність нинішнього керівництва до справи.

Що відомо про скандал?

14 липня низка ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомила про обшуки в структурах, пов'язаних із Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Силовики розслідують можливу масштабну схему розкрадання бюджетних грошей, у якій фігурує керівництво МОЗ, інформує 24 Канал.

Дивіться також Сотні посадовців позбавлено інвалідності: МОЗ скасувало півтисячі рішень МСЕК

За даними джерела, йдеться про десятки мільйонів гривень, які могли бути виведені у 2024 – 2025 роках через компанії, що надавали медичні послуги за бюджетні гроші. Розслідування триває в межах кримінального провадження, відкритого на початку 2025 року.

Що кажуть у МОЗ?

Утім, в МОЗ заперечили інформацію про обшуки. Міністерство заявило, що жодних обшуків в афілійованих із НСЗУ структурах наразі не відбувається. Наголошують, що чинне керівництво МОЗ не є фігурантами жодного кримінального провадження.

При цьому зазначили, що відомство відкрите до співпраці з правоохоронцями щодо використання коштів програми медичних гарантій. Офіційної інформації з боку правоохоронних органів наразі не було.