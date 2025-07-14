В Минздраве разоблачили схему хищений: источники сообщают об обысках, в министерстве отрицают

Возможная коррупционная схема на десятки миллионов гривен в медицинской сфере снова в центре внимания. Правоохранители сообщили о расследовании, связанном со структурами, которые сотрудничают с НСЗУ. В то же время Минздрав категорически отрицает любые обыски или причастность нынешнего руководства к делу.

Что известно о скандале?

14 июля ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили об обысках в структурах, связанных с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Силовики расследуют возможную масштабную схему хищения бюджетных денег, в которой фигурирует руководство Минздрава, информирует 24 Канал.

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По данным источника, речь идет о десятках миллионов гривен, которые могли быть выведены в 2024 – 2025 годах через компании, предоставлявших медицинские услуги за бюджетные деньги. Расследование продолжается в рамках уголовного производства, открытого в начале 2025 года.

Что говорят в Минздраве?

Впрочем, в Минздраве опровергли информацию об обысках. Министерство заявило, что никаких обысков в аффилированных с НСЗУ структурах пока не происходит. Отмечают, что действующее руководство Минздрава не является фигурантами ни одного уголовного производства.

При этом отметили, что ведомство открыто к сотрудничеству с правоохранителями по использованию средств программы медицинских гарантий. Официальной информации со стороны правоохранительных органов пока не было.