Чи справді фрукти заважають худнути: розбираємо 5 найпоширеніших міфів

Фрукти вже давно стали об'єктом суперечок у світі здорового харчування. У соцмережах їх звинувачують у надмірній кількості цукру, неефективності при схудненні та навіть шкідливості для людей із діабетом.

Міфи про фрукти

Але експерти все ж наголошують, що більшість цих тверджень – лише міфи. Чому фрукти – це ваш надійний союзник у здоровому способі життя, розповідає 24 Канал з посиланням на Рrevention.

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Міф 1. Фрукти заважають схудненню

Насправді – навпаки. Дослідження за участі понад 130 тисяч дорослих протягом 24 років показало: люди, які споживали більше фруктів (особливо яблук, ягід і груш), частіше втрачали вагу. За словами Тобі Смітсон, експертки Американської асоціації діабету, більшість фруктів не містить жирів, має низьку калорійність і багато клітковини — це ідеальна формула для ситого, але легкого перекусу.

Міф 2. У фруктах занадто багато цукру

Так, фрукти містять природний цукор, але разом із ним – клітковину, вітаміни та мінерали. Клітковина уповільнює всмоктування цукру в кров, завдяки чому фрукти не викликають різких стрибків глюкози, як це роблять солодощі чи газовані напої. До того ж, регулярне споживання фруктів асоціюється з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань і діабету 2 типу.

Міф 3. Свіжі фрукти значно корисніші за заморожені чи консервовані

Насправді, за поживністю заморожені фрукти майже не поступаються свіжим, а подекуди – навіть перевершують їх. Наприклад, заморожені ягоди можуть містити більше поліфенолів – антиоксидантів, які захищають організм. У консервованих фруктах трохи менше вітаміну C, але клітковини та інших поживних речовин стільки ж, як і у свіжих. Просто обирайте ті, що зберігаються у власному соку або воді – без доданого цукру.

Міф 4. Людям з діабетом не можна їсти фрукти

Це твердження давно спростоване. Фрукти – це якісне джерело вуглеводів, багате на клітковину, вітаміни та антиоксиданти. Дослідження показують, що вживання фруктів може навіть знижувати рівень цукру в крові натще й зменшувати ризик ускладнень, пов’язаних із діабетом. Головне – контролювати порції та поєднувати фрукти з білками або жирами (наприклад, з сиром або арахісовою пастою), щоб уповільнити засвоєння цукру.

Міф 5. Блендер "вбиває" корисні речовини у фруктах

Блендер лише змінює текстуру, але не руйнує корисні компоненти. Клітковина та поживні речовини залишаються – а іноді навіть легше засвоюються. Проте є нюанс: у вигляді смузі легко "переїсти" фруктів, бо не потрібно жувати. Щоб зробити напій ситнішим, додайте до нього білок – наприклад, йогурт або білковий порошок.