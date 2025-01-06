Новий спалах метапневмовірусу: що відомо про HMPV, який стрімко вражає дорослих і дітей

Стрімке поширення метапневмовірусу (HMPV) у Китаї викликало побоювання про можливу нову пандемію. Однак експерти заспокоюють: ризик глобальної епідемії є низьким, а вірус відомий медицині вже кілька десятиліть і циркулює щороку в багатьох країнах, зокрема й в Україні.

24 Канал розповідає детально все, що відомо про метапневмовірус, кількість хворих в Україні станом на зараз, симптоми захворювання та методи профілактики.

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Що таке метапневмовірус і які симптоми захворювання

При HMPV–інфекції найчастіше виявляють симптоми верхніх дихальних шляхів, такі як нежить, кашель або лихоманка. Захворювання нижніх дихальних шляхів, які можуть спричинятися HMPV: бронхіоліт, пневмонія, круп і загострення астми.

У переважній більшості випадків симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, підвищена температура. У порівнянні з таким захворюванням, як грип, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення.

HMPV – що це? HMPV — це респіраторний вірус, який викликає симптоми, схожі на застуду або грип. Він був відкритий у 2001 році, але існує вже понад 60 років. Інфекція поширюється повітряно-крапельним шляхом і зазвичай має легкий перебіг.

Основні симптоми метапневмовірусу:

нежить;

кашель;

біль у горлі;

підвищення температури.

У людей із міцним імунітетом захворювання зазвичай проходить за кілька днів. Проте вірус може спричиняти серйозні ускладнення, такі як бронхіт чи пневмонія, у людей похилого віку, маленьких дітей та осіб із ослабленим імунітетом.

Чому HMPV в усіх на слуху

На півночі Китаю у 2024 році зафіксували різке зростання кількості випадків зараження метапневмовірусом, переважно серед дітей. Однак китайська влада та експерти наголошують, що ситуація контрольована, а рівень тяжкості захворювань нижчий, ніж у попередні роки.

Фахівці вважають, що підвищена увага до вірусу частково пов'язана із застосуванням нових технологій, які дозволяють легше ідентифікувати HMPV. Також населення стало більш пильним після пандемії COVID-19.

"Метапневмовірус звучить лякаюче, але це звичайна респіраторна інфекція. Ми стали просто уважніше реагувати на спалахи захворювань", — зазначила доктор Жаклін Стівенс із Університету Фліндерса.

Чи можлива нова пандемія

На думку експертів, HMPV не становить серйозної загрози для глобального здоров'я:

вірус давно відомий науці;

у більшості людей вже виробився імунітет;

його поширення значно менше, ніж COVID-19.

Важливо! На відміну від коронавірусу, HMPV не є новим захворюванням, тому масового неконтрольованого спалаху не очікується.

Проте лікарі наголошують на важливості дотримання стандартних заходів безпеки, особливо для вразливих груп населення.

Профілактика HMPV

Метапневмовірус не потребує спеціальних запобіжних заходів, окрім звичних правил гігієни:

регулярно мийте руки з милом;

уникайте контакту з хворими людьми;

прикривайте рот і ніс під час кашлю чи чхання;

провітрюйте приміщення;

у разі хвороби залишайтеся вдома.

Вакцини проти HMPV поки не існує, але їх розробка триває.

HMPV в Україні

В Україні метапневмовірус фіксують щорічно в епідсезоні респіраторних захворювань. Міністерство охорони здоров'я повідомила, що ситуація є рутинною і не викликає серйозних побоювань. Лікарі радять слідкувати за своїм здоров'ям та вчасно звертатися до медиків у разі ускладнень.

За даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ), протягом епідсезону 2024–2025 років станом на 5 січня 2025 року зафіксовано 14 випадків захворювання:

2 випадки у дітей віком 0–4 роки;

7 випадків у дітей 5–14 років;

4 випадки у людей віком 30–64 роки;

1 випадок у пацієнта віком 65 років і старше.

Для порівняння, за аналогічний період минулого епідсезону 2023 – 2024 років виявлено 24 випадки. Усі хворі одужали, летальних випадків не зафіксовано.

Метапневмовірус — це нагадування про важливість дотримання гігієни та уважного ставлення до свого здоров'я, але причин для паніки немає.