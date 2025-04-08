Вісім переломів за два роки: у Львові виявили причину й вилікували дивну хворобу руки у дитини
- Десятирічному Іванові з Тернопільщини провели операцію у львівському "Охматдиті" через часті переломи руки, спричинені пухлиноподібним утворенням у плечовій кістці.
- Під час операції видалили пухлину розміром 9×4 см, заповнили дефект кістковими трансплантатами та стабілізували кістку, а гістологія підтвердила діагноз – аневризмальна кіста.
Десятирічному Іванові з Тернопільщини провели складну операцію у львівському "Охматдиті" після того, як упродовж двох років він вісім разів зламав руку в одному й тому ж місці. Як виявилось, часті травми були спричинені пухлиноподібним утворенням у плечовій кістці.
Хлопчик ломав руку знову і знову
Перший перелом стався у 2022 році, коли хлопчик упав під час збирання грибів. Попри накладення гіпсу, через деякий час травма повторилась, і з того часу переломи траплялися знову й знову. Деталі випадку розповідає 24 Канал з посиланням на пресслужбу лікарні.
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"Ми боялися кожного його руху. Він не грав у футбол, не їздив на велосипеді, навіть легких речей не підіймав – постійно був у страху", – розповіла мама хлопчика.
Лікарі виявили причину
Після 8-го перелому родина звернулася до львівських лікарів. Обстеження виявило серйозну проблему – осередок у кістці, що робив її вразливою до будь-якого навантаження.
"Кістка буквально провалювалася під незначним тиском", – прокоментував ортопед-травматолог Олег Токай.
Осередок в кістці робив руку вразливою / Фото лікарні "Охмаатдит"
Операція з видалення пухлини
Медики провели операцію, під час якої видалили пухлину розміром 9 на 4 сантиметра. Дефект заповнили кістковими трансплантатами та стабілізували кістку за допомогою двох гнучких титанових стержнів.
Лікарі видалили пухлину та стабілізували кістку / Фото лікарні "Охматдит"
Матеріал передали на гістологію, яка підтвердила діагноз – аневризмальна кіста.
Львівські лікарі задоволені, що змогли допомогти дитині / Фото лікарні "Охматдит"
Наразі хлопчик проходить курс реабілітації, відновлює рухливість суглоба та силу м'язів. За словами лікарів, кістка має повністю відновитися, а Іван зможе повернутися до активного життя без обмежень.
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