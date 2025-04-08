Восемь переломов за два года: во Львове обнаружили причину и вылечили странную болезнь руки у ребенка

Десятилетнему Ивану с Тернопольщины провели сложную операцию во львовском "Охматдете" после того, как в течение двух лет он восемь раз сломал руку в одном и том же месте. Как оказалось, частые травмы были вызваны опухолевидным образованием в плечевой кости.

Мальчик ломал руку снова и снова

Первый перелом произошел в 2022 году, когда мальчик упал во время сбора грибов. Несмотря на наложение гипса, через некоторое время травма повторилась, и с тех пор переломы случались снова и снова. Детали случая рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу больницы.

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"Мы боялись каждого его движения. Он не играл в футбол, не ездил на велосипеде, даже легких вещей не поднимал – постоянно был в страхе", – рассказала мама мальчика.

Врачи обнаружили причину

После 8-го перелома семья обратилась к львовским врачам. Обследование выявило серьезную проблему – очаг в кости, что делало ее уязвимой к любой нагрузке.

"Кость буквально проваливалась под незначительным давлением", – прокомментировал ортопед-травматолог Олег Токай.

Очаг в кости делал руку уязвимой / Фото больницы "Охматдет"

Операция по удалению опухоли

Медики провели операцию, во время которой удалили опухоль размером 9 на 4 сантиметра. Дефект заполнили костными трансплантатами и стабилизировали кость с помощью двух гибких титановых стержней.

Врачи удалили опухоль и стабилизировали кость / Фото больницы "Охматдет"

Материал передали на гистологию, которая подтвердила диагноз – аневризмальная киста.

Львовские врачи довольны, что смогли помочь ребенку / Фото больницы "Охматдет"

Сейчас мальчик проходит курс реабилитации, восстанавливает подвижность сустава и силу мышц. По словам врачей, кость должна полностью восстановиться, а Иван сможет вернуться к активной жизни без ограничений.