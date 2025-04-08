Восемь переломов за два года: во Львове обнаружили причину и вылечили странную болезнь руки у ребенка
- Десятилетнему Ивану с Тернопольщины провели операцию во львовском "Охматдете" из-за частых переломов руки, вызванных опухолевидным образованием в плечевой кости.
- Во время операции удалили опухоль размером 9×4 см, заполнили дефект костными трансплантатами и стабилизировали кость, а гистология подтвердила диагноз – аневризмальная киста.
Десятилетнему Ивану с Тернопольщины провели сложную операцию во львовском "Охматдете" после того, как в течение двух лет он восемь раз сломал руку в одном и том же месте. Как оказалось, частые травмы были вызваны опухолевидным образованием в плечевой кости.
Мальчик ломал руку снова и снова
Первый перелом произошел в 2022 году, когда мальчик упал во время сбора грибов. Несмотря на наложение гипса, через некоторое время травма повторилась, и с тех пор переломы случались снова и снова. Детали случая рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу больницы.
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"Мы боялись каждого его движения. Он не играл в футбол, не ездил на велосипеде, даже легких вещей не поднимал – постоянно был в страхе", – рассказала мама мальчика.
Врачи обнаружили причину
После 8-го перелома семья обратилась к львовским врачам. Обследование выявило серьезную проблему – очаг в кости, что делало ее уязвимой к любой нагрузке.
"Кость буквально проваливалась под незначительным давлением", – прокомментировал ортопед-травматолог Олег Токай.
Очаг в кости делал руку уязвимой / Фото больницы "Охматдет"
Операция по удалению опухоли
Медики провели операцию, во время которой удалили опухоль размером 9 на 4 сантиметра. Дефект заполнили костными трансплантатами и стабилизировали кость с помощью двух гибких титановых стержней.
Врачи удалили опухоль и стабилизировали кость / Фото больницы "Охматдет"
Материал передали на гистологию, которая подтвердила диагноз – аневризмальная киста.
Львовские врачи довольны, что смогли помочь ребенку / Фото больницы "Охматдет"
Сейчас мальчик проходит курс реабилитации, восстанавливает подвижность сустава и силу мышц. По словам врачей, кость должна полностью восстановиться, а Иван сможет вернуться к активной жизни без ограничений.
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