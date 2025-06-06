Революція в онкології: ліки проти симптомів менопаузи допомагають вилікувати рак грудей

Дослідження показали, що ліки, призначені для полегшення симптомів менопаузи, здатні сповільнити ріст пухлин у грудях жінок перед їхнім остаточним видаленням.

Раніше жінки, які пережили менопаузу і мали рак грудей, не могли використовувати гормональні препарати через ризик активізації росту пухлин. Проте нові дані свідчать, що ці ліки можуть знижувати ризик розвитку раку грудей у літньому віці, пише 24 Канал з посилання на ASCO.

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Результати дослідження були представлені на щорічній конференції Американського товариства клінічної онкології.

Механізм дії ліків проти симптомів менопаузи

Вчені провели випробування препарату Duavee, який містить естроген та базедоксифен. Естроген – це жіночий статевий гормон, який впливає на ріст клітин молочних залоз, і його рівень знижується з віком. Базедоксифен, своєю чергою, регулює активність естрогену в різних тканинах, завдяки чому препарат працює інакше, ніж традиційні ліки на основі естрогену, і не провокує ріст пухлин.

У клінічному дослідженні 94 жінкам після менопаузи, які мали чутливий до естрогену рак молочних залоз, призначили Duavee, а інша половина отримувала плацебо. Через чотири тижні лікування пацієнткам провели операцію з видалення пухлин, і дослідники порівняли рівень білка, що стимулює ріст ракових клітин, до та після терапії.

Ліки проти симптомів менопаузи сповільнюють ріст пухлин

Виявилося, що в тих жінок, які приймали Duavee, кількість цього білка значно зменшилася, не погіршуючи якості життя та симптомів менопаузи. Ба більше, у жінок, які отримували Duavee, спостерігалося зниження частоти припливів жару та пітливості, пов’язаних з менопаузою.

Таким чином, ці знахідки відкривають нові можливості для жінок, які страждають від симптомів менопаузи, одночасно зменшуючи ризик раку грудей.