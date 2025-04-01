Перелив не ту групу крові: в Одесі лікар припустився жахливої помилки

В Одесі повідомили про підозру анестезіологу, який помилково перелив пацієнтці несумісну групу донорської крові. В результаті цієї помилки жінка отримала серйозне пошкодження нирок.

Як зазначають в Одеській обласній прокуратурі, Потерпілою стала 67-річна жителька Херсонської області. У квітні 2024 року її госпіталізували до Одеської обласної клінічної лікарні для операції із заміни аортального клапана серця, передає 24 Канал.

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Переливання не тієї групи крові

Після проведеної операції пацієнтці було необхідно зробити переливання крові. Лікар-анестезіолог, що працював у одному з кардіохірургічних відділень, не провів необхідну біологічну пробу крові та помилково перелив кров іншої групи.

Замість потрібної першої позитивної групи крові, жінці влили другу позитивну, що спричинило серйозні ускладнення. У жінки було діагностовано гостру ниркову недостатність, після чого їй негайно провели гемодіаліз та інші необхідні процедури для стабілізації її стану.

Анестезіологу висунули підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов'язків через недбалість, що призвело до тяжких наслідків для пацієнтки.

Згідно з санкцією статті можливе покарання передбачає кілька варіантів:

заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до п'яти років;

виправні роботи терміном до двох років;

обмеження або позбавлення волі терміном до двох років.

На цей час розглядають питання щодо відсторонення спеціаліста від роботи та обрання йому запобіжного заходу.

Які наслідки може мати помилкове переливання крові

Якщо була введена неправильна група крові, виникає аглютинація – процес, під час якого кров загусає та утворюються тромби, що блокують кровоносні судини. Імунні антитіла реципієнта сприймають антигени на поверхні еритроцитів донора як чужорідні елементи, з якими потрібно боротися.

У таких випадках у людини різко підвищується температура, з’являється озноб, болі у грудях, спині та боках, а кров’яний тиск падає. Також можливі домішки крові в сечі. За відсутності своєчасної медичної допомоги цей стан може завершитися шоком, порушенням функції нирок і навіть смертю.