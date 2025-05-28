У Франції засудили хірурга за сексуальне насильство над майже 300 дітьми
- Французький суд засудив хірурга Жоеля Ле Скуарнека до 20 років ув’язнення за сексуальні злочини проти майже 300 дітей, що є одним з найбільших процесів у країні.
- Ле Скуарнек визнав провину у 111 зґвалтуваннях та 189 актах сексуального домагання, злочини відбувалися з 1989 по 2014 рік у різних лікарнях, де він працював дитячим хірургом.
Суд у Франції засудив колишнього хірурга Жоеля Ле Скуарнека до 20 років ув’язнення за сексуальні злочини щодо майже 300 дітей. Це один з найбільших процесів у справі про жорстоке поводження з дітьми в історії країни.
20-річний термін – максимальне покарання, передбачене французьким законодавством за такого роду злочини, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. На відміну від США, де подібні вироки сумуються й можуть становити сотні або тисячі років, у Франції засудженим відбувають лише найвищий можливий строк.
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Чоловіка визнали винним
Справу розглядали у місті Ванн упродовж 3 місяців. Ле Скуарнека визнали винним у 111 зґвалтуваннях та 189 актах сексуального домагання. Злочини відбувалися з 1989 по 2014 рік у різних лікарнях, де він працював дитячим хірургом.
Багато дітей на момент злочинів перебували під наркозом або щойно виходили з нього. Середній вік постраждалих – близько 11 років.
Хірург визнав провину
Під час останнього виступу у суді Ле Скуарнек визнав провину та відмовився просити про пом'якшення вироку. Його адвокат Максим Тессьє заявив, що справа є "дзеркалом системного збою" в охороні здоров'я, з якого мають зробити висновки не лише медики, а й політики.
Раніше Ле Скуарнек вже мав дві судимості. У 2005 році його визнали винним у зберіганні дитячої порнографії, але це не завадило йому продовжити роботу з дітьми. У 2020-му він отримав вирок за сексуальне насильство над чотирма неповнолітніми, серед яких були дві племінниці та сусідська дівчинка.
Розслідування справи продовжилося, і слідчі виявили значно більше жертв – загалом 299. Під час обшуку поліція вилучила щоденники та цифрові таблиці, де Ле Скуарнек детально описував злочини, зазначав імена, вік, адреси дітей і обставини зловживань.
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