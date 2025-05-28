Во Франции осудили хирурга за сексуальное насилие над почти 300 детьми

Суд во Франции приговорил бывшего хирурга Жоэля Ле Скуарнека к 20 годам заключения за сексуальные преступления в отношении почти 300 детей. Это один из крупнейших процессов по делу о жестоком обращении с детьми в истории страны.

20-летний срок – максимальное наказание, предусмотрено французским законодательством за такого рода преступления, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. В отличие от США, где подобные приговоры суммируются и могут составлять сотни или тысячи лет, во Франции осужденным отбывают только самый высокий возможный срок.

Смотрите также Во Франции хирурга обвинили в изнасиловании 299 детей: он совершал преступления в течение 25 лет

Мужчину признали виновным

Дело рассматривали в городе Ванн в течение 3 месяцев. Ле Скуарнека признали виновным в 111 изнасилованиях и 189 актах сексуального домогательства. Преступления происходили с 1989 по 2014 год в разных больницах, где он работал детским хирургом.

Многие дети на момент преступлений находились под наркозом или только выходили из него. Средний возраст пострадавших – около 11 лет.

Хирург признал вину

Во время последнего выступления в суде Ле Скуарнек признал вину и отказался просить о смягчении приговора. Его адвокат Максим Тессье заявил, что дело является "зеркалом системного сбоя" в здравоохранении, из которого должны сделать выводы не только медики, но и политики.

Ранее Ле Скуарнек уже имел две судимости. В 2005 году его признали виновным в хранении детской порнографии, но это не помешало ему продолжить работу с детьми. В 2020-м он получил приговор за сексуальное насилие над четырьмя несовершеннолетними, среди которых были две племянницы и соседская девочка.

Расследование дела продолжилось, и следователи обнаружили значительно больше жертв – всего 299. Во время обыска полиция изъяла дневники и цифровые таблицы, где Ле Скуарнек подробно описывал преступления, отмечал имена, возраст, адреса детей и обстоятельства злоупотреблений.