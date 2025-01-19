Які захворювання є підставою для оформлення 2 групи інвалідності

Попри те, що в Україні припинено діяльність медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Їхні повноваження щодо визначення груп інвалідності перейшли експертним комісіям. Встановлення групи інвалідності відбувається на основі ступеня порушення функцій органів і систем організму та рівня обмеження життєдіяльності.

Детально про критерії визначення групи інвалідності, а також актуальний перелік захворювань, які дають підстави для другої групи інвалідності, розповідає 24 Канал.

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Хто може отримати 2 групу інвалідності

Друга група інвалідності призначається особам із суттєвими обмеженнями в одному чи кількох аспектах життєдіяльності. Це можуть бути наслідки захворювань, травм чи вроджених вад.

Ключовими критеріями для призначення є:

стійкі та серйозні порушення функцій організму;

захворювання або травми, що викликають значне обмеження життєдіяльності та працездатності.

Друга група інвалідності охоплює також випадки поєднання кількох захворювань або наслідків травм, які ускладнюють самостійне виконання повсякденних справ.

Перелік захворювань, які дають підстави для 2 групи інвалідності

До другої групи інвалідності можуть належати особи з такими діагнозами:

Відсутність однієї легені, поєднана з хронічною легеневою недостатністю II ступеня.

Параліч або значний парез кінцівок, стійкий і не піддається реабілітації.

Вторинний паркінсонізм або хвороба Паркінсона з вираженими порушеннями рухів.

Значні дефекти черепа (понад 60 кв. см).

Ампутації кінцівок (у тому числі верхньої кінцівки на рівні плечового суглоба або стегна).

Серйозні деформації грудної клітки з легеневою недостатністю II ступеня.

Цукровий діабет середнього чи тяжкого ступеня, ускладнений ампутацією кінцівки.

Хронічна ниркова недостатність III ступеня за умови єдиної функціонуючої нирки.

Психічні розлади, які призводять до тривалої втрати працездатності (понад 10 років).

Повний перелік діагнозів визначено нормативними актами Міністерства охорони здоров’я України.

Особливості другої групи інвалідності

Особи з другою групою інвалідності не потребують постійного стороннього догляду, як у випадку першої групи, але їхній стан значно ускладнює виконання щоденних завдань.

Це може бути часткове обмеження в пересуванні, спілкуванні чи самообслуговуванні, яке компенсується за допомогою спеціальних пристроїв або сторонньої допомоги.

Другу групу інвалідності призначають на основі індивідуальної оцінки, яка враховує ступінь обмеження життєдіяльності, вплив захворювань чи травм на здатність особи до самостійного функціонування.