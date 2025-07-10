Що таке "кортизоловий коктейль" і чи справді він допомагає

У соцмережах набирає популярності новий "рецепт від втоми" – кортизоловий коктейль. Це напій на основі фруктового соку, кокосової води та дрібки солі.

Блогери переконують, що цей напій підтримує організм у боротьбі зі стресом, заповнюючи дефіцит важливих мікроелементів. Та чи дійсно це працює, розповідає 24 Канал з посиланням на аналіз The New York Times.

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Що таке кортизол?

Кортизол – це гормон, який виділяється наднирковими залозами у відповідь на стрес. Він допомагає організму швидко реагувати: підвищує рівень глюкози в крові, пришвидшує обмін речовин і навіть "вимикає" деякі менш важливі процеси, як от бажання йти в туалет.

Коли стрес затяжний, рівень кортизолу може залишатися підвищеним навіть уночі, а це в свою чергу, погіршує сон, викликає втому і викликає бажання "заїдати" стрес солодким.

Що входить у "кортизоловий коктейль"?

Найпоширеніший рецепт містить апельсиновий сік, кокосову воду та морську сіль. Інколи додають газовану воду або винний камінь (джерело калію).

Цей мікс має допомогти з так званою "втомою наднирників", хоча такого діагнозу в офіційній медицині не існує. Як пояснили ендокринологи, надниркові залози не "втомлюються" від стресу й не перестають працювати без серйозних причин, наприклад, через аутоімунне захворювання.

Що кажуть лікарі?

Фахівці зауважили, що сам по собі напій не є небезпечним (звісно, якщо мати міру). Адже, вітамін C, натрій та калій справді корисні, та багато людей отримують ці мікроелементи з їжею.

Щодо позитивного ефекту після коктейлю, це може бути ніщо інше, як плацебо. Усе просто – організм "відпочиває" навіть коли ви готуєте коктейль, ви буквально "переключаєтесь" на медитативну діяльність, така собі пауза впродовж дня.

Крім того, варто пам'ятати, що раціон з надлишком цукру (а соки його містять багато) і солі може провокувати проблеми з тиском, серцем і рівнем цукру в крові.