Чому вагітним не можна спати на спині
- Сон на спині під час вагітності може зменшити кровопостачання плода та подвоїти ризик мертвонародження після 28 тижнів.
- Найбезпечніша поза для сну вагітних - на боці із зігнутими колінами, особливо на лівому боці, що покращує кровообіг.
- Спеціальна подушка для вагітних може полегшити дискомфорт, зменшити біль та запобігти перевертанням на спину під час сну.
Сон на спині та животі – недосяжний комфорт для майбутніх мам. Проте і на боці з великим животом не завжди вдається зручно влаштуватися. Подушка для вагітних може суттєво полегшити цей період для жінок, які мають труднощі з повноцінним відпочинком.
Американська асоціація акушерів-гінекологів застерігає, що сон на спині шкідливий для вагітних, особливо у другому та третьому триместрах, передає 24 Канал.
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Сон на спині небезпечний для вагітних
У такій позі є ризик здавити артерію, яка постачає кров до матки, що зменшує кровопостачання плода і може викликати запаморочення у жінки. Крім того, вага матки тисне на хребет і м’язи спини. Дослідження показують, що сон на спині на терміні понад 28 тижнів подвоює ризик мертвонародження.
Однак не варто занадто переживати, якщо ви випадково перевернетесь на спину під час сну – це неможливо контролювати. Найімовірніше, в незручній позі ви швидко прокинетеся, оскільки тіло само подасть сигнал.
Найзручнішим положенням для сну для вагітних вважається сон на боці із зігнутими колінами. Багатьом жінкам це здається комфортним, до того ж така поза полегшує роботу серця: вага малюка не тисне на нижню порожнисту вену, яка переносить кров від ніг до серця.
Експерти радять надавати перевагу лівому боку – тоді печінка, що розміщується праворуч, не тисне на матку. Крім того, це покращує кровообіг і забезпечує кращий приплив крові до плода, матки та нирок.
Що допоможе спати правильно вагітним
Під час вагітності навантаження на тіло зростає, що може викликати біль у спині, суглобах, області таза, судоми в ногах, печію та навіть апное уві сні. Усе це негативно впливає на якість сну і може призводити до безсоння. Наприклад, при болях у тазовій області дискомфорт може відчуватися над лобковою кісткою, у промежині, в нижній частині спини та стегнах, посилюючись під час руху чи перевертання.
Оскільки приймання снодійних і знеболювальних препаратів протипоказане вагітним, спеціальна подушка стає чудовим рішенням. Вона допомагає зменшити біль, знизити печію, запобігати судомам у ногах, а також підтримує зручне положення на боці та запобігає випадковим перевертанням на спину.
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