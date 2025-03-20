Чому вагітним не можна спати на спині

Сон на спині та животі – недосяжний комфорт для майбутніх мам. Проте і на боці з великим животом не завжди вдається зручно влаштуватися. Подушка для вагітних може суттєво полегшити цей період для жінок, які мають труднощі з повноцінним відпочинком.

Американська асоціація акушерів-гінекологів застерігає, що сон на спині шкідливий для вагітних, особливо у другому та третьому триместрах, передає 24 Канал.

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Сон на спині небезпечний для вагітних

У такій позі є ризик здавити артерію, яка постачає кров до матки, що зменшує кровопостачання плода і може викликати запаморочення у жінки. Крім того, вага матки тисне на хребет і м’язи спини. Дослідження показують, що сон на спині на терміні понад 28 тижнів подвоює ризик мертвонародження.

Однак не варто занадто переживати, якщо ви випадково перевернетесь на спину під час сну – це неможливо контролювати. Найімовірніше, в незручній позі ви швидко прокинетеся, оскільки тіло само подасть сигнал.

Найзручнішим положенням для сну для вагітних вважається сон на боці із зігнутими колінами. Багатьом жінкам це здається комфортним, до того ж така поза полегшує роботу серця: вага малюка не тисне на нижню порожнисту вену, яка переносить кров від ніг до серця.

Експерти радять надавати перевагу лівому боку – тоді печінка, що розміщується праворуч, не тисне на матку. Крім того, це покращує кровообіг і забезпечує кращий приплив крові до плода, матки та нирок.

Що допоможе спати правильно вагітним

Під час вагітності навантаження на тіло зростає, що може викликати біль у спині, суглобах, області таза, судоми в ногах, печію та навіть апное уві сні. Усе це негативно впливає на якість сну і може призводити до безсоння. Наприклад, при болях у тазовій області дискомфорт може відчуватися над лобковою кісткою, у промежині, в нижній частині спини та стегнах, посилюючись під час руху чи перевертання.

Оскільки приймання снодійних і знеболювальних препаратів протипоказане вагітним, спеціальна подушка стає чудовим рішенням. Вона допомагає зменшити біль, знизити печію, запобігати судомам у ногах, а також підтримує зручне положення на боці та запобігає випадковим перевертанням на спину.