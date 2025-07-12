Під час обстрілу Києва медики "Охматдиту" пересадили органи померлої дівчинки трьом дітям

У ніч проти 12 липня у Києві лікарі пересадили органи померлої пацієнтки прямо під час обстрілу. Завдяки посмертному донорству вдалося врятувати три життя.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

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Що відомо про унікальні операції, які тривали під час обстрілу Росії?

Так, наприкінці минулого тижня до "Охматдиту" доправили 4-річну дівчинку з Житомирщини. Вночі 10 липня у дитини, на жаль, констатували смерть головного мозку.