Во время обстрела Киева медики "Охматдета" пересадили органы умершей девочки трем детям
- В Киеве врачи пересадили органы умершей девочки трем детям во время обстрела, спасая три жизни благодаря посмертному донорству.
- Операции проводились в больнице "Охматдет" после того, как у 4-летней девочки из Житомирщины констатировали смерть головного мозга.
В ночь на 12 июля в Киеве врачи пересадили органы умершей пациентки прямо во время обстрела. Благодаря посмертному донорству удалось спасти три жизни.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".
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Что известно об уникальных операциях, которые продолжались во время обстрела России?
Так, конце прошлой недели в "Охматдет" доставили 4-летнюю девочку из Житомирской области. Ночью 10 июля у ребенка, к сожалению, констатировали смерть головного мозга.
Это был первый случай в нашей больнице, когда наши медики совместно с психологами смогли пройти сложный путь вместе с семьей и получить согласие родителей на посмертное донорство. Это решение – героическое. Оно спасло сразу три жизни,
– сообщили в пресс-службе.
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16-летняя девушка с болезнью Вильсона-Коновалова имела первый статус экстренности. Она находилась в реанимации, и это был ее единственный шанс выжить. Ей пересадили печень.
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14-летний мальчик более семи месяцев жил на диализе в "Охматдете". Ему пересадили почки.
Третьей пациенткой стала 12-летняя девочка с первым статусом экстренности. Этой же ночью ей пересадили сердце в Институте сердца МОЗ Украины.
Операции продолжались более 13 часов. Врачи продолжали работу несмотря на ночные взрывы, пролеты дронов и ракет, несмотря на сирены. В трансплантологии каждая минута важна: ведь чем меньше времени органы вне тела, тем больше шанс на успех.
К слову, в Черновцах под обстрелами врачи спасали тяжелобольную Злату. У девочки во время атаки внезапно остановилось дыхание.
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