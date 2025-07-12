Во время обстрела Киева медики "Охматдета" пересадили органы умершей девочки трем детям

В ночь на 12 июля в Киеве врачи пересадили органы умершей пациентки прямо во время обстрела. Благодаря посмертному донорству удалось спасти три жизни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

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Что известно об уникальных операциях, которые продолжались во время обстрела России?

Так, конце прошлой недели в "Охматдет" доставили 4-летнюю девочку из Житомирской области. Ночью 10 июля у ребенка, к сожалению, констатировали смерть головного мозга.