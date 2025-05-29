650 порушень дихання за ніч: у Києві врятували школяра з рідкісним синдромом
- У Києві медики стабілізували стан школяра з синдромом Прадера-Віллі, який переживав 658 епізодів апное за ніч.
- Лікування включало використання апарата неінвазивної вентиляції легень, після чого стан хлопчика покращився, і його виписали додому.
У столичному "Охматдиті" медики стабілізували стан школяра із рідкісним генетичним захворюванням – синдромом Прадера-Віллі. Під час сну дитина переживала критичні порушення дихання – за одну ніч лікарі зафіксували 658 епізодів апное.
Про випадок повідомили у Національній дитячій спеціалізованій лікарні, інформує 24 Канал. Хлопчик на ім'я Женя мав хронічну втому, проблеми з метаболізмом, диханням і перебував у небезпечному для життя стані. Його сатурація сягала лише 59% – це критичний рівень кисню в крові.
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Перші ознаки порушень мама хлопчика помітила ще в 10 місяців – дитина швидко набирала вагу й поводилася не так, як однолітки. У 2018 році в "Охматдиті" йому поставили діагноз — синдром Прадера-Віллі.
Цьогоріч хлопчику стало гірше
У 2025-му стан Жені різко погіршився – з'явилися сонливість, хрипи, посиніння губ, холодні руки. За словами завідувача лабораторії сну Романа Шевченка, кожне з понад 650 порушень дихання негативно впливало на організм і сон дитини, викликаючи гіпоксію та численні ускладнення.
Фахівці з'ясували, що до погіршення спричинили не лише симптоми синдрому (зокрема ожиріння і м'язова слабкість), а й фізіологічні порушення – викривлення носової перегородки та збільшені мигдалики.
Рішення медиків
Єдиним варіантом стабілізації стало застосування апарата неінвазивної вентиляції легень. Уже після першої ночі з ним дитина відчула суттєве полегшення, кажуть лікарі.
Після лікування Женя пройшов понад 18 тисяч кроків у Києві та навіть відвідав зоопарк. Його стан стабілізувався, і хлопчика виписали додому.
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