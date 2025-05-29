650 нарушений дыхания за ночь: в Киеве спасли школьника с редким синдромом
- В Киеве медики стабилизировали состояние школьника с синдромом Прадера-Вилли, который переживал 658 эпизодов апноэ за ночь.
- Лечение включало использование аппарата неинвазивной вентиляции легких, после чего состояние мальчика улучшилось, и его выписали домой.
В столичном "Охматдете" медики стабилизировали состояние школьника с редким генетическим заболеванием –синдромом Прадера-Вилли. Во время сна ребенок переживал критические нарушения дыхания – за одну ночь врачи зафиксировали 658 эпизодов апноэ.
О случае сообщили в Национальной детской специализированной больнице, информирует 24 Канал. Мальчик по имени Женя имел хроническую усталость, проблемы с метаболизмом, дыханием и находился в опасном для жизни состоянии. Его сатурация достигала лишь 59% – это критический уровень кислорода в крови.
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Первые признаки нарушений мама мальчика заметила еще в 10 месяцев – ребенок быстро набирал вес и вел себя не так, как сверстники. В 2018 году в "Охматдете" ему поставили диагноз - синдром Прадера-Вилли.
В этом году мальчику стало хуже
В 2025-м состояние Жени резко ухудшилось – появились сонливость, хрипы, посинение губ, холодные руки. По словам заведующего лабораторией сна Романа Шевченко, каждое из более 650 нарушений дыхания негативно влияло на организм и сон ребенка, вызывая гипоксию и многочисленные осложнения.
Специалисты выяснили, что к ухудшению привели не только симптомы синдрома (в частности ожирение и мышечная слабость), но и физиологические нарушения – искривление носовой перегородки и увеличенные миндалины.
Решение медиков
Единственным вариантом стабилизации стало применение аппарата неинвазивной вентиляции легких. Уже после первой ночи с ним ребенок почувствовал существенное облегчение, говорят врачи.
После лечения Женя прошел более 18 тысяч шагов в Киеве и даже посетил зоопарк. Его состояние стабилизировалось, и мальчика выписали домой.
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