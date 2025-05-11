В одному з районів Києва зафіксували спалах гепатиту A

У Києві в одному з районів зафіксували спалах гепатиту А. Фахівці попередили, що загальний імунітет проти кору та гепатиту не працює.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, а також лікаря-інфекціоніста Юрія Сухова в ефірі "Київ 24".

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У Києві спалах гепатиту

Серед мешканців мікрорайону Відрадний Солом'янського району міста Києва спостерігається зростання кількості випадків захворювання на вірусний гепатит A.

Наразі фахівці розпочали епідеміологічне розслідування для встановлення всіх причин і обставин виникнення спалаху, а також вживають усіх необхідних протиепідемічних заходів з метою недопущення подальшого поширення захворювання серед населення міста.

Лікар-інфекціоніст Юрій Сухов в ефірі "Київ 24" наголосив, що загальний імунітет проти гепатиту A не працює. Відтак, щоб захистити себе, фахівець рекомендує вакцинуватися.

Як передається вірус гепатиту A та основні симптоми

Загалом, гепатит A також у простонародді також називають "хворою брудних рук". Так, заразитися можна:

через вживання забрудненої їжі або води, що можуть містити фекальні домішки інфікованих осіб;

при недотриманні правил особистої гігієни;

у побуті – коли інфікована людина готує їжу для інших членів сім'ї;

під час деяких видів сексуальних контактів.

Основні симптоми гепатиту A:

підвищена температура тіла;

загальна слабкість;

втрата апетиту;

діарея, блювота;

дискомфорт або біль у животі;

потемніння сечі;

пожовтіння шкіри та білків очей.

Щоб не заразитися гепатитом A, варто регулярно мити руки з теплою водою та милом, особливо – після туалету та перед їжею. Також варто споживати лише кип'ячену або воду в пляшках, а також ретельно мити овочі та фрукти перед вживанням.