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Здоровʼя 24 Медицина В одному з районів Києва зафіксували спалах гепатиту A
11 травня, 16:10
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В одному з районів Києва зафіксували спалах гепатиту A

Анжеліка Байбак
Основні тези
  • У Києві зафіксували спалах гепатиту A, зокрема у мікрорайоні Відрадний Солом'янського району, де фахівці проводять епідеміологічне розслідування.
  • Лікар-інфекціоніст Юрій Сухов наголосив, що загальний імунітет проти гепатиту A не працює, тому рекомендується вакцинація для захисту.
  • Гепатит A передається через забруднену їжу, воду, недотримання гігієни, а також деякі види сексуальних контактів; основні симптоми включають підвищену температуру, слабкість, втрату апетиту, діарею та пожовтіння шкіри.

У Києві в одному з районів зафіксували спалах гепатиту А. Фахівці попередили, що загальний імунітет проти кору та гепатиту не працює.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, а також лікаря-інфекціоніста Юрія Сухова в ефірі "Київ 24".

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У Києві спалах гепатиту

Серед мешканців мікрорайону Відрадний Солом'янського району міста Києва спостерігається зростання кількості випадків захворювання на вірусний гепатит A. 
Наразі фахівці розпочали епідеміологічне розслідування для встановлення всіх причин і обставин виникнення спалаху, а також вживають усіх необхідних протиепідемічних заходів з метою недопущення подальшого поширення захворювання серед населення міста.

Лікар-інфекціоніст Юрій Сухов в ефірі "Київ 24" наголосив, що загальний імунітет проти гепатиту A не працює. Відтак, щоб захистити себе, фахівець рекомендує вакцинуватися. 

Як передається вірус гепатиту A та основні симптоми

Загалом, гепатит A також у простонародді також називають "хворою брудних рук". Так, заразитися можна:

  • через вживання забрудненої їжі або води, що можуть містити фекальні домішки інфікованих осіб;
  • при недотриманні правил особистої гігієни;
  • у побуті – коли інфікована людина готує їжу для інших членів сім'ї;
  • під час деяких видів сексуальних контактів.

Основні симптоми гепатиту A:

  • підвищена температура тіла;
  • загальна слабкість;
  • втрата апетиту;
  • діарея, блювота;
  • дискомфорт або біль у животі;
  • потемніння сечі;
  • пожовтіння шкіри та білків очей.

Щоб не заразитися гепатитом A, варто регулярно мити руки з теплою водою та милом, особливо – після туалету та перед їжею. Також варто споживати лише кип'ячену або воду в пляшках, а також ретельно мити овочі та фрукти перед вживанням. 

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