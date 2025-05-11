В одном из районов Киева зафиксировали вспышку гепатита A
- В Киеве зафиксировали вспышку гепатита A, в частности в микрорайоне Отрадный Соломенского района, где специалисты проводят эпидемиологическое расследование.
- Врач-инфекционист Юрий Сухов отметил, что общий иммунитет против гепатита A не работает, поэтому рекомендуется вакцинация для защиты.
- Гепатит A передается через загрязненную пищу, воду, при несоблюдении гигиены, а также при некоторых видах сексуальных контактов; основные симптомы включают повышенную температуру, слабость, потерю аппетита, диарею и пожелтение кожи.
В Киеве в одном из районов зафиксировали вспышку гепатита А. Специалисты предупредили, что общий иммунитет против кори и гепатита не работает.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Киевского городского центра контроля и профилактики болезней, а также врача-инфекциониста Юрия Сухова в эфире канала "Киев 24".
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В Киеве вспышка гепатита
Среди жителей микрорайона Отрадный Соломенского района города Киева наблюдается рост количества случаев заболевания вирусным гепатитом A. Сейчас специалисты начали эпидемиологическое расследование для установления всех причин и обстоятельств возникновения вспышки, а также принимают все необходимые противоэпидемические меры с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания среди населения города.
Врач-инфекционист Юрий Сухов в эфире канала "Киев 24" отметил, что общий иммунитет против гепатита A не работает. Поэтому, чтобы защитить себя, специалист рекомендует вакцинироваться.
Как передается вирус гепатита A и каковы его основные симптомы
Гепатит A также в простонародье также называют болезнью грязных рук. Заразиться заболеванием можно:
- через употребление загрязненной пищи или воды, могущих содержать фекальные примеси инфицированных лиц;
- при несоблюдении правил личной гигиены;
- в быту, когда инфицированный человек готовит пищу для других членов семьи;
- во время некоторых видов сексуальных контактов.
Основные симптомы гепатита A:
- повышенная температура тела;
- общая слабость;
- потеря аппетита;
- диарея, рвота;
- дискомфорт или боль в животе;
- потемнение мочи;
- пожелтение кожи и белков глаз.
Чтобы не заразиться гепатитом A, стоит регулярно мыть руки с теплой водой и мылом, особенно – после туалета и перед едой. Также стоит потреблять только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением.
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