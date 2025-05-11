Укр Рус
Здоровье 24 Медицина В одном из районов Киева зафиксировали вспышку гепатита A
11 мая, 16:10
2

В одном из районов Киева зафиксировали вспышку гепатита A

Анжелика Байбак
Основні тези
  • В Киеве зафиксировали вспышку гепатита A, в частности в микрорайоне Отрадный Соломенского района, где специалисты проводят эпидемиологическое расследование.
  • Врач-инфекционист Юрий Сухов отметил, что общий иммунитет против гепатита A не работает, поэтому рекомендуется вакцинация для защиты.
  • Гепатит A передается через загрязненную пищу, воду, при несоблюдении гигиены, а также при некоторых видах сексуальных контактов; основные симптомы включают повышенную температуру, слабость, потерю аппетита, диарею и пожелтение кожи.

В Киеве в одном из районов зафиксировали вспышку гепатита А. Специалисты предупредили, что общий иммунитет против кори и гепатита не работает.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Киевского городского центра контроля и профилактики болезней, а также врача-инфекциониста Юрия Сухова в эфире канала "Киев 24".

Интересно Вакцина, которая спасает сердце: прививка против распространенного вируса имеет полезный побочный эффект

В Киеве вспышка гепатита

Среди жителей микрорайона Отрадный Соломенского района города Киева наблюдается рост количества случаев заболевания вирусным гепатитом A. Сейчас специалисты начали эпидемиологическое расследование для установления всех причин и обстоятельств возникновения вспышки, а также принимают все необходимые противоэпидемические меры с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания среди населения города.

Врач-инфекционист Юрий Сухов в эфире канала "Киев 24" отметил, что общий иммунитет против гепатита A не работает. Поэтому, чтобы защитить себя, специалист рекомендует вакцинироваться.

Как передается вирус гепатита A и каковы его основные симптомы

Гепатит A также в простонародье также называют болезнью грязных рук. Заразиться заболеванием можно:

  • через употребление загрязненной пищи или воды, могущих содержать фекальные примеси инфицированных лиц;
  • при несоблюдении правил личной гигиены;
  • в быту, когда инфицированный человек готовит пищу для других членов семьи;
  • во время некоторых видов сексуальных контактов.

Основные симптомы гепатита A:

  • повышенная температура тела;
  • общая слабость;
  • потеря аппетита;
  • диарея, рвота;
  • дискомфорт или боль в животе;
  • потемнение мочи;
  • пожелтение кожи и белков глаз.

Чтобы не заразиться гепатитом A, стоит регулярно мыть руки с теплой водой и мылом, особенно – после туалета и перед едой. Также стоит потреблять только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением.

Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.