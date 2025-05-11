В одном из районов Киева зафиксировали вспышку гепатита A

В Киеве в одном из районов зафиксировали вспышку гепатита А. Специалисты предупредили, что общий иммунитет против кори и гепатита не работает.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Киевского городского центра контроля и профилактики болезней, а также врача-инфекциониста Юрия Сухова в эфире канала "Киев 24".

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В Киеве вспышка гепатита

Среди жителей микрорайона Отрадный Соломенского района города Киева наблюдается рост количества случаев заболевания вирусным гепатитом A. Сейчас специалисты начали эпидемиологическое расследование для установления всех причин и обстоятельств возникновения вспышки, а также принимают все необходимые противоэпидемические меры с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания среди населения города.

Врач-инфекционист Юрий Сухов в эфире канала "Киев 24" отметил, что общий иммунитет против гепатита A не работает. Поэтому, чтобы защитить себя, специалист рекомендует вакцинироваться.

Как передается вирус гепатита A и каковы его основные симптомы

Гепатит A также в простонародье также называют болезнью грязных рук. Заразиться заболеванием можно:

через употребление загрязненной пищи или воды, могущих содержать фекальные примеси инфицированных лиц;

при несоблюдении правил личной гигиены;

в быту, когда инфицированный человек готовит пищу для других членов семьи;

во время некоторых видов сексуальных контактов.

Основные симптомы гепатита A:

повышенная температура тела;

общая слабость;

потеря аппетита;

диарея, рвота;

дискомфорт или боль в животе;

потемнение мочи;

пожелтение кожи и белков глаз.

Чтобы не заразиться гепатитом A, стоит регулярно мыть руки с теплой водой и мылом, особенно – после туалета и перед едой. Также стоит потреблять только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением.