У Києві померла молода жінка після відмови в госпіталізації – лікарів звинуватили у недбалості

У Києві померла 28-річна жінка: Катерина Іванчук скаржилася на сильний біль у грудях і прискорене серцебиття. Після звернення до лікарів, їй відмовили в госпіталізації, незважаючи на серйозні симптоми.

Чоловік загиблої, Олексій, звинувачує медиків у недбалості та намагається добитися справедливості, повідомляє 24 Канал з посиланням на УП. Життя.

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Відмова у госпіталізації

Катерина відчула перші проблеми зі здоров’ям близько 3 тижнів до своєї смерті. Вона звернулася до приватної клініки, де лікарі виявили тривожні ознаки, які не відповідають її віку, і порадили терміново звернутися до лікарні. Проте, у державній клініці на Подолі терапевтка пов'язала її стан із побічними ефектами антидепресантів і стресом через чоловіка-військового. Власне, це і стало причиною відмови в госпіталізації. Жінці порадили викликати таксі і повернутися додому, хоча вона не могла самостійно йти.

"Вона мене послухала, попитала, які ліки приймаю. Почула, що я приймаю антидепресанти й протитривожні, і почала кричати, що вона б цих всіх психотерапевтів повбивала, що вони калічать людей", – розповідала Катерині подрузі в аудіоповідомленні.

Також лікарка запитала про сексуальне життя жінки і додала, що їй "треба жити для себе". Мовляв, у медикині теж зять у Покровську, і все це прекрасно вона знає: "Вам треба дочекатися чоловіка, народити дитину, і все у вас буде добре".

Погіршення стану і смерть

Наступного дня стан Катерини різко погіршився, і, незважаючи на повторні звернення до медиків, вона так і не отримала необхідної допомоги.

"Приїхала швидка, сказали, що мені треба своїми ногами йти до кардіолога. Я валялась в коридорі, мене підняли, поклали на диван, зробили знову ЕКГ, поміряли тиск. Сказали, тиск супер, ЕКГ як раніше, значить госпіталізувати не треба…Проблема в тому, що мені через дві години до лікаря. Я не знаю, як туди дійти", – розповідала Катерина незадовго до смерті.

В останній раз, коли вона зв'язувалася з чоловіком, повідомила, що їй стало значно гірше. Коли чоловік не зміг звязатись із дружиною, він попросив друга навідатись до Катерини. Він і знайшов її без ознак життя.

Судмедекспертиза і кримінальне провадження

Причиною смерті вказано ішемічну хворобу серця та гостру серцеву недостатність. Олексій подав заяву про лікарську недбалість, а поліція Києва розпочала розслідування за статтею "Умисне вбивство" з приміткою "раптова смерть". Наразі проводиться перевірка, і вивчаються всі обставини справи.