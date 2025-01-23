Які уже існуючі ліки можуть допомогти в боротьбі з деменцією – дослідження

Науковці дійшли висновку, що використання вже ліцензованих ліків, таких як антибіотики, противірусні препарати та вакцини, може значно прискорити пошук ефективних методів лікування деменції.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Alzheimer’s and Dementia: Translational Research and Clinical Interventions, повідомляє 24 Канал.

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Прогноз невтішний: деменція поширюється

Згідно з прогнозами, кількість людей із деменцією у світі до 2050 року майже потроїться та досягне 153 мільйонів. Попри тривалу розробку нових препаратів, цей процес залишається занадто повільним, що змушує дослідників звертати увагу на вже існуючі ліки.

Нам негайно потрібні нові методи лікування, які можуть уповільнити прогресування деменції або запобігти їй. Використання вже ліцензованих препаратів дозволить швидше розпочати клінічні випробування та надати ці ліки пацієнтам раніше, ніж абсолютно нові препарати,

– зазначив доктор Бен Андервуд із Кембриджського університету.

Деталі нового дослідження

У межах спільної роботи Кембриджського університету та Університету Ексетера було проаналізовано дані 14 досліджень, що охоплювали понад 130 мільйонів людей, із яких мільйон мали деменцію.

Результати показали зв'язок між використанням антибіотиків, противірусних препаратів, вакцин і зниженням ризику розвитку деменції. Це підтверджує гіпотезу про можливий вплив вірусних і бактеріальних інфекцій на розвиток цього захворювання.

Крім того, протизапальні препарати, такі як ібупрофен, також продемонстрували зв'язок зі зниженим ризиком деменції. Це підтверджує, що запалення може бути значним фактором розвитку багатьох хвороб, зокрема й деменції.

Виявлений зв'язок між ліками та зниженим ризиком деменції відкриває перспективні напрями досліджень,

– зазначили автори роботи.

Наступні кроки

Однак дослідники зазначають, що наразі ці висновки потребують додаткових клінічних випробувань.

"Якщо ми зможемо розширити застосування ліків, які вже довели свою безпеку та ефективність для інших захворювань, це не лише заощадить час, але й значно знизить витрати на розробку нових препаратів", — наголошує доктор Річард Оуклі.

Хоча висновки виглядають перспективними, науковці застерігають, що перед застосуванням будь-яких ліків для зниження ризику деменції необхідно підтвердити їхню ефективність у нових дослідженнях.