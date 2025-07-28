У Києві різко зросла кількість випадків хвороби Лайма – зафіксовано 164 інфікованих
- У Києві за травень–червень 2025 року зареєстровано 164 випадки хвороби Лайма, що значно більше порівняно з 18 випадками у березні–квітні.
- Зростання захворювань пов'язують із підвищеною активністю кліщів у теплу пору року; більшість інфікованих - дорослі, але є і 18 випадків серед дітей.
У Києві зафіксували суттєве зростання кількості захворювань на хворобу Лайма — системний кліщовий бореліоз. За травень–червень 2025 року зареєстровано 164 випадки, тоді як у березні – квітні їх було лише 18.
Про це повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб у відповіді на запит OBOZ.UA, передає 24 Канал.
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Більшість пацієнтів – дорослі (146 випадків), проте інфекцію також виявили у 18 дітей віком до 17 років. Смертей унаслідок хвороби Лайма у столиці не зафіксовано.
Чому побільшало випадків?
Фахівці пояснюють сплеск заражень підвищеною активністю кліщів у теплу пору року. Даних про липневу динаміку поки що немає.
Довідково. Хвороба Лайма – інфекційне захворювання, що передається через укуси кліщів. Уражає шкіру, нервову систему, серце та суглоби. Найбільш характерною ознакою є мігруюча еритема – почервоніння на шкірі у формі кільця, яке збільшується з часом.
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