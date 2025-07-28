В Киеве резко возросло количество случаев болезни Лайма – зафиксировано 164 инфицированных
- В Киеве за май–июнь 2025 года зарегистрировано 164 случая болезни Лайма, что значительно больше по сравнению с 18 случаями в марте–апреле.
- Рост заболеваний связывают с повышенной активностью клещей в теплое время года; большинство инфицированных - взрослые, но есть и 18 случаев среди детей.
В Киеве зафиксировали существенный рост количества заболеваний болезнью Лайма - системным клещевым боррелиозом. За май –июнь 2025 года зарегистрировано 164 случая, тогда как в марте –апреле их было всего 18.
Об этом сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней в ответе на запрос OBOZ.UA, передает 24 Канал.
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Большинство пациентов – взрослые (146 случаев), однако инфекцию также обнаружили у 18 детей в возрасте до 17 лет. Смертей вследствие болезни Лайма в столице не зафиксировано.
Почему увеличилось количество случаев?
Специалисты объясняют всплеск заражений повышенной активностью клещей в теплое время года. Данных об июльской динамике пока нет.
Справочно. Болезнь Лайма – инфекционное заболевание, передающееся через укусы клещей. Поражает кожу, нервную систему, сердце и суставы. Наиболее характерным признаком является мигрирующая эритема – покраснение на коже в форме кольца, которое увеличивается со временем.
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