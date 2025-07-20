У Польщі госпіталізували жінку з холерою: це перший випадок за 6 років
- У місті Старгард, Польща, зафіксовано перший випадок холери з 2019 року, захворіла літня жінка, вона знаходиться в ізоляції.
- Лікування включає антибіотики та відновлення водно-електролітного балансу, на карантин помістили близько 20 людей, які були в контакті з хворою.
- Головний санітарний інспектор Польщі зазначив, що стан пацієнтки був важким через сильне зневоднення, що вимагало замісної ниркової терапії.
У Польщі в місті Старгард зафіксовано перший випадок холери з 2019 року. Захворіла літня жінка, яка наразі перебуває в ізоляції під наглядом лікарів.
Джерело зараження поки не встановлено. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Польське радіо".
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Що відомо про випадок холери у Польщі?
У польському місті жінку госпіталізували через зараження холерою. Це сталось в країні вперше з 2019 року.
За словами головного санітарного інспектора Польщі Павела Гжесьовського, стан пацієнтки був важким.
Пацієнтка потребувала замісної ниркової терапії, що засвідчує сильне зневоднення, тобто втрату рідин й електролітів,
– зазначив він.
Наразі лікування включає антибіотики та відновлення водно-електролітного балансу.
На карантин помістили близько 20 людей, які були в контакті з хворою. Зокрема, персонал лікарні. У медзакладі запровадили заборону на відвідування відділення внутрішньої медицини.
Як додають у виданні, холера – це гостре інфекційне захворювання, що передається через заражену їжу або воду. Воно проявляється діареєю та блювотою.
Попередній випадок у Польщі був виявлений у 2019 році в індійського моряка.
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