В Польше госпитализировали женщину с холерой: это первый случай за 6 лет

В Польше в городе Старгард зафиксирован первый случай холеры с 2019 года. Заболела пожилая женщина, которая сейчас находится в изоляции под наблюдением врачей.

Источник заражения пока не установлен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Польское радио".

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Что известно о случае холеры в Польше?

В польском городе женщину госпитализировали из-за заражения холерой. Это произошло в стране впервые с 2019 года.

По словам главного санитарного инспектора Польши Павела Гжесьовского, состояние пациентки было тяжелым.

Пациентка нуждалась в заместительной почечной терапии, что свидетельствует о сильном обезвоживании, то есть потере жидкостей и электролитов,

– отметил он.

Сейчас лечение включает антибиотики и восстановление водно-электролитного баланса.

На карантин поместили около 20 человек, которые были в контакте с больной. В частности, персонал больницы. В медучреждении ввели запрет на посещение отделения внутренней медицины.

Как добавляют в издании, холера – это острое инфекционное заболевание, передающееся через зараженную пищу или воду. Оно проявляется диареей и рвотой.

Предыдущий случай в Польше был обнаружен в 2019 году у индийского моряка.