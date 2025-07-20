В Польше госпитализировали женщину с холерой: это первый случай за 6 лет
- В городе Старгард, Польша, зафиксирован первый случай холеры с 2019 года, заболела пожилая женщина, она находится в изоляции.
- Лечение включает антибиотики и восстановление водно-электролитного баланса, на карантин поместили около 20 человек, которые были в контакте с больной.
- Главный санитарный инспектор Польши отметил, что состояние пациентки было тяжелым из-за сильного обезвоживания, что требовало заместительной почечной терапии.
В Польше в городе Старгард зафиксирован первый случай холеры с 2019 года. Заболела пожилая женщина, которая сейчас находится в изоляции под наблюдением врачей.
Источник заражения пока не установлен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Польское радио".
Читайте также Пищевое отравление: причины, симптомы и когда стоит обращаться к врачу
Что известно о случае холеры в Польше?
В польском городе женщину госпитализировали из-за заражения холерой. Это произошло в стране впервые с 2019 года.
По словам главного санитарного инспектора Польши Павела Гжесьовского, состояние пациентки было тяжелым.
Пациентка нуждалась в заместительной почечной терапии, что свидетельствует о сильном обезвоживании, то есть потере жидкостей и электролитов,
– отметил он.
Сейчас лечение включает антибиотики и восстановление водно-электролитного баланса.
На карантин поместили около 20 человек, которые были в контакте с больной. В частности, персонал больницы. В медучреждении ввели запрет на посещение отделения внутренней медицины.
Как добавляют в издании, холера – это острое инфекционное заболевание, передающееся через зараженную пищу или воду. Оно проявляется диареей и рвотой.
Предыдущий случай в Польше был обнаружен в 2019 году у индийского моряка.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.