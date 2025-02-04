У Франції хірурга звинуватили у зґвалтуванні 299 дітей: він вчиняв злочини упродовж 25 років

Колишній хірург, якого звинувачують у зловживанні сотнями молодих пацієнтів, часто під час анестезії, цього місяця має стати на лаву підсудних.

Деталі справи розповідає 24 Канал з посиланням на ВВС. Видання зазначило, щ це найгучніша справа про сексуальне насильство над дітьми в історії Франції.

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Жоель Ле Скуарнек, 73 роки, звинувачується в зґвалтуванні або сексуальних домаганнях до 299 дітей –переважно своїх колишніх пацієнтів – між 1989 і 2014 роками, в основному в Бретані. Він визнав частину звинувачень, але не всі.

Розслідування завершено

Процес у Ванні, на північному заході Франції, відбудеться після ретельного розслідування поліції, яке тривало кілька років.

Очікується, що під час суду виникнуть незручні питання про те, чи не покривали підозрюваного колеги та керівництво лікарень, в яких він працював. Адже ФБР давало попередження французькій владі, що Ле Скуарнек відвідував вебсайти, пов'язані з дитячим насильством, після чого йому було призначено лише умовний вирок.

Тобто, зупинити колишнього хірурга від контакту з дітьми було можливо, але це проігнорували чи відкинули.

Що відомо про Ле Скуарнека

Ле Скуарнек, колись шанований хірург у маленькому містечку, перебуває в ув'язненні з 2017 року, коли його заарештували за підозрою в зґвалтуванні своїх племінниць, які тепер у 30-ті роки, а також 6-річної дівчинки та молодої пацієнтки. У 2020 році його засудили до 15 років ув'язнення.

Після арешту поліція обшукала його будинок і знайшла більше ніж 300 000 зображень дитячого насильства та тисячі сторінок ретельно щоденників, у яких Ле Скуарнек детально описував свлї злочини упродовж 25 років.

Він заперечує зґвалтування чи насильство над дітьми, стверджуючи, що його щоденники лише відображають його "фантазії".

У чому звинувачують Ле Скуарнека

Ле Скуарнеку пред'явлено понад 100 звинувачень у зґвалтуванні та понад 150 звинувачень у сексуальних домаганнях. Деякі його колишні пацієнти, які зараз вже дорослі, зазначили, що вони пам'ятають, як хірург торкався їх під час медичних оглядів, іноді навіть коли в кімнаті були їхні батьки чи інші лікарі.

Але оскільки більшість його передбачуваних жертв перебували під анестезією, коли, як стверджується, відбувались напади, вони не мали спогадів про ці події й були шоковані, коли їх зв'язали з поліцією та повідомили, що їхні імена – разом із графічними описами насильства – нібито з'являються в щоденниках Ле Скуарнека.

Кривднику загрожує до 20 років позбавлення волі.