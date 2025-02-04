Во Франции хирурга обвинили в изнасиловании 299 детей: он совершал преступления на протяжении 25 лет

Бывший хирург, которого обвиняют в злоупотреблении сотнями молодых пациентов, часто во время анестезии, в этом месяце должен стать на скамью подсудимых.

Детали дела рассказывает 24 Канал со ссылкой на ВВС. Издание отметило, щ это самое громкое дело о сексуальном насилии над детьми в истории Франции.

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Жоэль Ле Скуарнек, 73 года, обвиняется в изнасиловании или сексуальных домогательствах к 299 детям –преимущественно своих бывших пациентов – между 1989 и 2014 годами, в основном в Бретани. Он признал часть обвинений, но не все.

Расследование завершено

Процесс в Ванне, на северо-западе Франции, состоится после тщательного расследования полиции, которое длилось несколько лет.

Ожидается, что во время суда возникнут неудобные вопросы о том, не покрывали ли подозреваемого коллеги и руководство больниц, в которых он работал. Ведь ФБР давало предупреждение французским властям, что Ле Скуарнек посещал вебсайты, связанные с детским насилием, после чего ему был назначен лишь условный приговор.

То есть, остановить бывшего хирурга от контакта с детьми было возможно, но это проигнорировали или отвергли.

Что известно о Ле Скуарнеке

Ле Скуарнек, когда-то уважаемый хирург в маленьком городке, находится в заключении с 2017 года, когда его арестовали по подозрению в изнасиловании своих племянниц, которые теперь в 30-е годы, а также 6-летней девочки и молодой пациентки. В 2020 году его приговорили к 15 годам заключения.

После ареста полиция обыскала его дом и нашла более 300 000 изображений детского насилия и тысячи страниц тщательно дневников, в которых Ле Скуарнек подробно описывал свои преступления на протяжении 25 лет.

Он отрицает изнасилование или насилие над детьми, утверждая, что его дневники лишь отражают его "фантазии".

В чем обвиняют Ле Скуарнека

Ле Скуарнеку предъявлено более 100 обвинений в изнасиловании и более 150 обвинений в сексуальных домогательствах. Некоторые его бывшие пациенты, которые сейчас уже взрослые, отметили, что они помнят, как хирург касался их во время медицинских осмотров, иногда даже когда в комнате были их родители или другие врачи.

Но поскольку большинство его предполагаемых жертв находились под анестезией, когда, как утверждается, происходили нападения, они не имели воспоминаний об этих событиях и были шокированы, когда их связали с полицией и сообщили, что их имена – вместе с графическими описаниями насилия – якобы появляются в дневниках Ле Скуарнека.

Обидчику грозит до 20 лет лишения свободы.