Харчування для старших людей: які продукти обов'язкові в раціону

Збалансоване харчування, яке включає більше рослинних продуктів та мінімізує споживання ультраперероблених продуктів, може не лише продовжити життя, але й покращити його якість у старшому віці.

Такого висновку дійшли дослідники Гарвардської школи громадського здоров’я, Копенгагенського університету та Монреальського університету. Їхнє дослідження, опубліковане в журналі Nature Medicine, є одним із перших, яке комплексно аналізує, як харчування середнього віку впливає на здоров’я в старості, інформує 24 Канал.

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"Раніше вивчали харчові звички в контексті конкретних захворювань чи тривалості життя, але ми підійшли до цього питання з іншого боку, досліджуючи, як харчування впливає на здатність людей жити самостійно та зберігати високу якість життя в літньому віці", – пояснив професор харчування та епідеміології Франк Ху.

Яким має бути харчування літніх людей

Згідно з висновками вчених, дієта, багата на рослинні продукти та помірно включаюча корисні продукти тваринного походження, з мінімумом ультрапереробленої їжі, сприяє здоровому старінню.

Зауважте. Під здоровим старінням дослідники мають на увазі досягнення 70-річного віку без основних хронічних захворювань і з збереженням когнітивного, фізичного та психічного здоров’я.

З аналізу даних понад 105 тисяч людей віком від 39 до 69 років було встановлено, що майже 9,3% учасників досягли цього ідеального показника.

Найефективніші дієти

У дослідженні оцінювали харчування учасників за вісьмома різними дієтичними моделями, серед яких:

дієта для зниження ризику хронічних захворювань (AHEI);

середземноморська дієта (aMED);

дієта для боротьби з гіпертонією (DASH);

дієта MIND, спрямована на покращення здоров’я мозку;

планетарна здорова дієта (PHDI), яка базується на споживанні рослинної їжі з мінімальною обробкою.

Найбільш ефективною виявилася дієта AHEI, яка включає велику кількість фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, горіхів і бобових, при цьому передбачає низьке споживання червоного м’яса, цукру та оброблених продуктів.

"Учасники, які дотримувалися цієї дієти, мали на 86% більше шансів на здорове старіння до 70 років і в 2,2 раза більше шансів досягти 75 років з хорошим здоров’ям", – ідеться у статті.

Важливо. Дослідження також показало, що велике споживання ультрапереробленої їжі, зокрема м’яса, солодких і дієтичних напоїв, значно знижує ймовірність здорового старіння.