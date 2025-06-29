МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня

Із 1 липня діти з психічними розладами не потраплятимуть до психіатричних лікарень. Відтепер їм надаватимуть стаціонарну психіатричну допомогу лише у багатопрофільних дитячих лікарнях.

Порушення у системі дитячої психіатрії

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує 24 Канал. Як пояснив заступник міністра охорони здоров'я Євгеній Гончар, це рішення стало наслідком перевірок, які МОЗ провело у 2024 – 2025 роках.

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Вони виявили низку порушень у системі дитячої психіатричної допомоги, зокрема випадки госпіталізації дітей без належних клінічних підстав, у тому числі з вразливих соціальних груп.

"Ми бачили умови, в яких іноді перебувають діти в психіатричних стаціонарах. І попри високий професіоналізм багатьох фахівців, ці порушення не можна ігнорувати", – зазначив Гончар.

Відтепер лише багатопрофільні дитячі лікарні зможуть укладати договори з Національною службою здоров'я на надання психіатричної допомоги дітям до 18 років.

Як надаватимуть допомогу дітям

У таких закладах психіатри працюватимуть у тісній співпраці з іншими спеціалістами: педіатрами, неврологами, ендокринологами тощо. Як уточнили у МОЗ, це забезпечить комплексний підхід до лікування, який враховуватиме як психічний, так і загальний фізичний стан дитини.

Окрім того, багатопрофільні дитячі лікарні мають у своєму розпорядженні відділення інтенсивної терапії та сучасне реанімаційне обладнання – критично важливе у випадках важких психічних станів.

Ці зміни допоможуть зменшити стигматизацію дітей із психічними розладами та сприятимуть їхньому більш гуманному й цілісному лікуванню,

– наголосили у МОЗ.

Нові правила також передбачають інтеграцію психіатричної й психосоціальної допомоги в ширшу мережу закладів охорони здоров'я. Зокрема, у кластерні й надкластерні лікарні та державні медичні установи в межах госпітальних округів. Ці послуги вже надають центри ментального здоров'я та мобільні мультидисциплінарні команди.