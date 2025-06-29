Минздрав запрещает госпитализацию детей в психиатрические больницы с 1 июля
- С 1 июля дети с психическими расстройствами будут получать помощь в многопрофильных детских больницах, а не в психиатрических стационарах.
- Новые правила предусматривают интеграцию психиатрической помощи в широкую сеть учреждений здравоохранения для комплексного подхода к лечению.
С 1 июля дети с психическими расстройствами не будут попадать в психиатрические больницы. Отныне им будут оказывать стационарную психиатрическую помощь только в многопрофильных детских больницах.
Нарушения в системе детской психиатрии
Соответствующее решение принял Кабинет министров, сообщает Министерство здравоохранения, информирует 24 Канал. Как объяснил заместитель министра здравоохранения Евгений Гончар, это решение стало следствием проверок, которые Минздрав провел в 2024 – 2025 годах.
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Они выявили ряд нарушений в системе детской психиатрической помощи, в частности случаи госпитализации детей без надлежащих клинических оснований, в том числе из уязвимых социальных групп.
"Мы видели условия, в которых иногда находятся дети в психиатрических стационарах. И несмотря на высокий профессионализм многих специалистов, эти нарушения нельзя игнорировать", – отметил Гончар.
Отныне только многопрофильные детские больницы смогут заключать договоры с Национальной службой здоровья на оказание психиатрической помощи детям до 18 лет.
Как будут оказывать помощь детям
В таких заведениях психиатры будут работать в тесном сотрудничестве с другими специалистами: педиатрами, неврологами, эндокринологами и тому подобное. Как уточнили в Минздраве, это обеспечит комплексный подход к лечению, который будет учитывать как психическое, так и общее физическое состояние ребенка.
Кроме того, многопрофильные детские больницы располагают отделениями интенсивной терапии и современным реанимационным оборудованием – критически важным в случаях тяжелых психических состояний.
Эти изменения помогут уменьшить стигматизацию детей с психическими расстройствами и будут способствовать их более гуманному и целостному лечению,
– отметили в Минздраве.
Новые правила также предусматривают интеграцию психиатрической и психосоциальной помощи в более широкую сеть учреждений здравоохранения. В частности, в кластерные и надкластерные больницы и государственные медицинские учреждения в пределах госпитальных округов. Эти услуги уже предоставляют центры ментального здоровья и мобильные мультидисциплинарные команды.
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