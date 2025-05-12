Гепатит А: як виявити, наскільки це небезпечно та як вберегтись
- Гепатит А – це гостре вірусне захворювання, що передається фекально-оральним шляхом, зазвичай через заражену воду або їжу.
- Для профілактики рекомендують дотримуватися гігієни та вакцинуватися, оскільки специфічного лікування немає, і в тяжких випадках можливі серйозні ускладнення.
Гепатит А, або як його ще називають – хвороба Боткіна, – це гостре вірусне захворювання, що вражає печінку. Його викликає вірус гепатиту А (HAV), який передається переважно фекально-оральним шляхом, тобто через брудні руки, заражену воду або продукти харчування.
На відміну від інших форм гепатиту, гепатит А не переходить у хронічну форму, однак може спричинити серйозні ускладнення, особливо у людей із супутніми захворюваннями. Детальніше про захворювання розповідає 24 Канал.
Дивіться також Вірусні гепатити стосуються кожного: що про них потрібно знати
Як передається гепатит А
Найчастіше інфікування відбувається:
- через вживання зараженої води або їжі (зокрема сирих овочів, фруктів, молюсків),
- при використанні спільного посуду, рушників з хворим,
- через контакт із зараженою людиною, особливо в умовах поганої гігієни,
- у дитячих колективах, закладах громадського харчування, лікарнях, де порушуються санітарні норми.
Зауважте. Найчастіше хворіють діти, мандрівники в регіони з низьким рівнем гігієни, а також люди, які проживають у місцях зі спалахами інфекції.
Симптоми гепатиту А
Перші ознаки захворювання можуть з'явитися через 15-45 днів після зараження. Часто хвороба починається як звичайна застуда або розлад травлення.
Основні симптоми включають:
- загальну слабкість, втому;
- підвищену температуру;
- втрату апетиту;
- нудоту, блювання;
- біль у животі (переважно у правому підребер’ї);
- потемніння сечі, знебарвлення калу;
- жовтяницю (пожовтіння шкіри, білків очей).
Зазвичай жовтяниця з'являється через кілька днів після появи загальних симптомів. У багатьох дітей хвороба може протікати безсимптомно або у легкій формі.
Наскільки небезпечний гепатит А
У більшості випадків гепатит А закінчується повним одужанням без ускладнень. Проте в окремих випадках (особливо у людей похилого віку або з хворобами печінки) можливий розвиток гострої печінкової недостатності, яка становить загрозу для життя.
Лікування та профілактика гепатиту А
Специфічного лікування від гепатиту А немає. Основне завдання – підтримати організм і печінку до повного одужання.
Зазвичай призначають: постільний режим; дієту з виключенням жирного, смаженого, алкоголю; рясне пиття; препарати для підтримки печінки та поліпшення обміну речовин.
Госпіталізація потрібна лише у разі тяжкого перебігу або ускладнень. Запобігти гепатиту А можна, дотримуючись елементарних правил гігієни:
- ретельно мити руки з милом після туалету, перед їжею та після контакту з продуктами;
- вживати лише кип'ячену або бутильовану воду;
- мити овочі та фрукти перед споживанням;
- не купувати їжу в сумнівних місцях;
- уникати контактів із хворими людьми;
- вакцинуватися.
Важливо. Щеплення проти гепатиту А – це ефективний спосіб захисту, особливо для дітей, медичних працівників, працівників громадського харчування, туристів і військових. Вакцина формує тривалий імунітет і добре переноситься.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.