Чому не всі люди здатні запам'ятовувати сни і кому це вдається краще

Італійські вчені зі Школи передових досліджень у Лукці провели дослідження, присвячене вивченню факторів, що впливають на феномен запам’ятовування снів – здатності згадувати сновидіння після пробудження. Дослідження дозволило виявити, які особистісні риси та режими сну сприяють цьому явищу.

Вміння запам’ятовувати снів може проявлятися в найрізноманітніших ситуаціях і у різних людей, проте спеціалісти прагнуть знайти загальні закономірності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Communications Psychology.

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Існують дослідження, де встановлено, що ті, хто проявляє інтерес до сновидінь, а також любителі денного сну, тривожні особистості, жінки та молоді люди частіше згадують свої сни вранці. Проте даних все ще недостатньо.

Процес ускладнюється тим, що під час сну пам’ять працює інакше: не рідкість, коли людина пам’ятає, що бачила сон, але не може відновити його деталі. Таке явище називають "білим сном". Іноді спогади про сновидіння зникають практично відразу після пробудження, якщо не зафіксувати їх письмово.

Нове дослідження сновидінь

В рамках експерименту були залучені 204 добровольці віком від 18 до 70 років. Усі учасники носили трекери для моніторингу фізичної активності, а 42 з них додатково використовували портативні електроенцефалографи.

Добровольці відповідали на запитання анкет про свої сновидіння, якість їхнього сну, тривожність та інші аспекти, а щоранку протягом 15 днів фіксували свої сновидіння у щоденниках. Отримані дані класифікувалися за типами спогадів та аналізувалися з урахуванням безлічі факторів, таких як вік і стать.

Що впливає на здатність запамʼятовувати сни

Аналіз підтвердив, що інтерес до сновидінь, а також мрійливість відіграють значну роль у запам’ятовуванні снів. Крім того, структура сну виявилася надзвичайно важливим фактором: чим довші фази легкого сну та коротші епізоди глибокого сну, тим вища ймовірність запам’ятати сновидіння.

Однак припущення про вплив статі та віку підтвердилися лише частково. У поєднанні з іншими особливостями ці параметри виявляли цікаві закономірності. Наприклад, жінки, захоплені сновидіннями, частіше згадували свої сни. Люди похилого віку, навпаки, рідше запам’ятовували свої сновидіння після легкого сну, що може бути пов’язано зі змінами пам'яті, які супроводжують старіння.

Вчені зазначили, що зацікавленість у сновидіннях виявилася ключовим предиктором здатності згадувати свої сни, але до кінця не пояснила причин такого інтересу. Можливо, ті, хто веде щоденники снів, роблять це через запам’ятовуваний характер своїх сновидінь, а може, їхній інтерес спонукає краще запам’ятовувати.

У будь-якому випадку дослідження показало, що спогади про сни не випадкові: вони залежать від особистих вподобань, когнітивних особливостей і властивостей сну.