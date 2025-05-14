Значно точніший за зозулю: штучний інтелект за фото визначає скільки залишилось жити людині

Міжнародна команда дослідників розробила штучний інтелект під назвою FaceAge. Ця система аналізує фотографії обличчя, щоб визначити біологічний вік людини, прогнозувати виживаність пацієнтів з онкологією та виявляти різні захворювання.

За даними статті вчених з Гарвардського університету, Маастрихтського університету (Нідерланди) та інших наукових центрів, опублікованої в журналі Lancet Digital Health, зовнішність може стати новим об’єктивним біомаркером стану здоров’я, ефективнішим за традиційні методи, передає 24 Канал.

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Як працює FaceAge

Систему навчали на 58 851 знімку облич "здорових" людей із використанням технологій глибинного навчання. Штучний інтелект аналізує риси обличчя, вловлюючи ознаки старіння, пов’язані з фізіологічними змінами організму.

Після навчання нейромережу протестували на 6 196 пацієнтах з онкологічними діагнозами з різних країн. Похибка визначення віку для людей старших 60 років склала лише 4,09 року, що свідчить про високу точність FaceAge.

Основні результати дослідження

У хворих на рак система зафіксувала біологічний вік в середньому на 4,79 року більший за фактичний (p<0,0001). У людей із передраковими станами ця різниця була меншою – 3,86 року, а в онкохворих – 4,55 року.

В експерименті, де 10 лікарів прогнозували 6-місячну виживаність 100 пацієнтів, точність лише за фото склала 0,61, з використанням медичних карт – 0,74, а з допомогою FaceAge – 0,80 (зростання на 32%).

У 146 учасників аналіз ДНК виявив зв’язок із геном CDK6, що регулює клітинний цикл, – ця кореляція не спостерігалася за звичайним віком, що доводить можливість нейромережі виявляти біологічні маркери.

Серед 4 906 пацієнтів кожні додаткові десять років, які "додавав" FaceAge, збільшували ризик смертності на 15,1%. Чим старше виглядав пацієнт за оцінкою FaceAge, тим вищим був ризик летального результату. Для 717 хворих на метастатичний рак поєднання даних FaceAge із моделлю TEACHH підвищило точність прогнозування з 0,74 до 0,80. У групі високого ризику середня тривалість життя скоротилася з 0,24 року (близько 3 місяців) до 0,21 року (приблизно 2,5 місяця).

Нейромережа також виявила вплив способу життя: курці виглядали в середньому на 2,7 року старшими за некурців.

Значення для медицини

FaceAge вперше дозволяє об’єктивно оцінити загальний стан хворого – те, що раніше лікарі визначали лише "на око".

За словами професора Осберта Залая, FaceAge має значний прогностичний потенціал, який важко оцінити стандартними методами. Такий підхід допомагає коригувати лікування, покращувати прогнози у пацієнтів з онкологією (точність зросла на 22%) та виявляти прискорене старіння.

Ми навчили ШІ бачити за зморшками сукупну шкоду від хвороб і проведеного лікування. Навіть недосвідчені лікарі з FaceAge прогнозують виживаність краще, ніж експерти без цієї технології,

– зазначає доктор Денніс Бонтемпі.

Вихідний код FaceAge вже доступний на GitHub. Наступним кроком дослідники називають тестування на ширших вибірках та розробку етичних стандартів, щоб запобігти можливим зловживанням, наприклад, з боку страхових компаній.