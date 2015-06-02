Бездимна загроза для молоді: чому варто боятися електронних сигарет більше, ніж класичних

Відповідно до результатів дослідження ESPAD (2019), в Україні кожен п’ятий підліток має досвід куріння електронних сигарет і ця частка невпинно зростає. Без радикальних заходів зараз, невдовзі нас чекає епідемія вейпінгу, яка може суттєво вдарити по здоров’ю молодого покоління.

Виробники часто рекламують електронні сигарети як безпечнішу альтернативу курінню звичайних сигарет. Однак, зростаюча популярність вейпів серед молоді та недостатня поінформованість про їхні ризики створюють нову загрозу для здоров’я суспільства.

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Про те, чим небезпечне куріння електронних сигарет та як запобігти його поширеності серед підлітків та молодих людей 24 Канал розбирався разом з Оленою Запорожською, завідувачкою відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров’я МОЗ України та Катериною Римаренко, координаторкою українсько-швейцарського проєкту "Діємо для здоров’я".

Що таке електронні сигарети та у чому їхня небезпека

Катерина Римаренко, координаторка українсько-швейцарського проєкту "Діємо для здоров’я"

Електронні сигарети – це пристрої для нагрівання рідини, що генерують пару, яку вдихає курець. Вони бувають одноразові та багаторазові. Склад рідини в електронній сигареті може відрізнятися, але, як правило, до складу входять пропіленгліколь ("підсилювач" смаку), гліцерин (необхідний для утворення візуально помітної та відчутної на смак пари) та дистильована вода ("розбавляє" густу суміш пропіленгліколю та гліцерину).

Окрім того, до складу електронних сигарет можуть входити нікотин, барвники та різноманітні смакові домішки, яких сьогодні налічують понад 15 тис. Саме наявність нікотину, ароматизаторів та барвників у рідині становить найбільшу загрозу: нікотину – через шкідливий вплив на організм людини та формування залежності, а гліцерину, ароматизаторів та барвників – через те, що багато з них при вдиханні є небезпечними для людини.

Окрім того, не поодинокі випадки, коли електронні сигарети вибухали та калічили своїх власників, відомі випадки отруєння рідинами до електронних сигарет.

Залежність від електронних цигарок

Олена Запорожська, завідувачка відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров’я МОЗ України

Попри відсутність диму, нікотин в електронних сигаретах може бути навіть у вищій концентрації, ніж у звичайних сигаретах, що сприяє швидшому розвитку залежності. Окрім того, курець часто не може порахувати, яку дозу нікотину спожито за один сеанс куріння. Відтак, у людини розвивається залежність.

Особливо це небезпечно для підлітків, чий мозок більш сприйнятливий до дії нікотину, що може призвести до тривалої залежності та підвищеного ризику розвитку інших залежностей.

Електронні сигарети без нікотину

Катерина Римаренко, координаторка українсько-швейцарського проєкту "Діємо для здоров’я"

Маємо пам’ятати, що залежність від куріння буває трьох типів: фізична, психологічна та соціальна. Тому ті, хто курять електронні сигарети без нікотину, цілком можуть мати залежність – психологічну або соціальну. Психологічна залежність проявляється у тому, що людина пов’язує куріння з певними станами.

Наприклад, люди курять, щоб розслабитися, заспокоїтися, коли їм сумно абощо. Соціальна залежність проявляється у поєднанні куріння з певними типами поведінки. Наприклад, "традиція" курити в компанії друзів або виходити "на перекур" під час перерви на роботі може бути такою ж сильною, як і бажання закурити на фізіологічному рівні.

Саме тому не можна говорити, що ті, хто курить електронні сигарети без нікотину не мають залежності. Просто вона може бути не фізичною, а психологічною чи соціальною, але разом з тим, так само досить сильною. До речі, саме соціальний тип залежності найбільш поширений серед підлітків та молоді, адже курять вони, як правило, в компаніях чи за певних обставин (на вечірках, під час шкільних перерв тощо).

Ще один цікавий аспект – було виявлено, що деякі виробники безнікотинових рідин все ж додають нікотин у малих дозах для того, аби формувати у споживачів фізичну залежність від нікотину.

Традиційні цигарки чи електронні – які шкідливіші

Олена Запорожська, завідувачка відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров’я МОЗ України

Наукові дані підтверджують: вейпінг становить серйозну загрозу для здоров’я, особливо для дітей та підлітків. Говорити про те, що вони завдають менше шкоди здоров’ю, немає підстав.

При використанні електронних сигарет виробляється аерозоль (пара), що містить багато органічних сполук та важких металів, які є токсичними та можуть спричиняти патологічні зміни в організмі. В аерозолі (парі) є й отруйні речовини (наприклад, гліоксаль), яких немає в диму звичайних сигарет.

Нікотин, який може входити до складу електронних сигарет, окрім того, що викликає залежність, може сприяти виникненню серцево-судинних захворювань, впливає на розвиток плоду під час вагітності, є стимулятором розвитку пухлин та особливо небезпечний для дітей і підлітків, оскільки має негативні наслідки для розвитку мозку та нервової системи.

Окрім того, використання електронних сигарет пов’язано із розвитком нових типів захворювань, притаманних саме курцям, які використовують електронні сигарети.

У 2019 році в США зафіксували спалах небезпечного захворювання легень, пов’язаного із використанням електронних сигарет – EVALI (від англ. E-cigarette or Vaping Use-Associated Lung Injury). За короткий час було зареєстровано близько 3 000 випадків цього захворювання та майже 70 смертей.

Більшість постраждалих – молодь до 25 років, а кожен шостий пацієнт був неповнолітнім. У хворих спостерігалися важкі респіраторні симптоми: задишка, кашель, біль у грудях, а також гарячка, блювання, діарея та порушення серцевого ритму.

Основним винуватцем цієї епідемії дослідники вважають ацетат вітаміну Е – хімічну добавку, яка входила до складу деяких рідин для вейпів. Водночас не виключається і вплив інших токсичних компонентів, що містяться в ароматизованих сумішах.

Ще одне небезпечне захворювання, що асоціюється з електронними сигаретами, — облітеруючий бронхіоліт, більш відомий як "попкорнові легені". Цей діагноз вперше почали ставити працівникам фабрик з виробництва попкорну, які вдихали ароматизатор діацетил — речовину з ароматом вершкового масла. Сьогодні діацетил входить до складу багатьох рідин для вейпів, що робить їх особливо небезпечними для молодих людей, чиї легені ще розвиваються.

Крім впливу на здоров’я, споживання електронних сигарет часто супроводжується ризиками травм — через вибухи батарей, отруєння рідинами при потраплянні на шкіру або в очі. І що важливо — доведено, що підлітки, які набули досвід куріння з електронних сигарет, мають у 3 рази вищий ризик почати курити звичайні сигарети.

Пасивне куріння електронних сигарет

Катерина Римаренко, координаторка українсько-швейцарського проєкту "Діємо для здоров’я"

Проведені наукові дослідження свідчать про наявність ризиків для людей навколо, особливо для дітей, вагітних жінок та людей із хронічними захворюваннями. Ми знаємо, що вторинний аерозоль, який потрапляє у навколишнє середовище, містить летючі органічні речовини та важкі метали. При чому, рівні деяких металів у аерозолі вищі, ніж у диму від звичайних сигарет. Тому очевидно, що пасивне вдихання парів з електронних сигарет становить ризики для здоров’я.

Крім того, декілька досліджень, проведених в Австралії продемонстрували зв'язок між впливом вторинного тютюнового диму та негативними наслідками для здоров'я домашніх тварин, які аналогічні наслідкам для здоров'я людей (до них відносять кілька видів раку у собак та котів).

Вплив куріння електронних сигарет на психічне здоров’я підлітків

Олена Запорожська, завідувачка відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров’я МОЗ України

Доведено, що вейпінг пов'язаний з проблемами психічного здоров'я серед підлітків, включаючи депресивні симптоми, тривогу, стресу та суїцидальну поведінку. Курці електронних сигарет, порівняно з тими, хто їх не вживає, мають вищу ймовірність вживання інших видів психотропних речовин, а також залучені до ризикованих моделей поведінки, як-от: небезпечне керуванням транспортним засобом або поведінка, пов'язана із сексуальною активністю та насильством.

Масштаб проблеми

Олена Запорожська, завідувачка відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров’я МОЗ України

За даними Центрів контролю і профілактики захворювань США (CDC), з 2014 року електронні сигарети стали найпоширенішим тютюновим продуктом серед американської молоді. Частка молодих людей, які курять електронні сигарети, суттєво зросла за останні роки в той час, як відсоток тих, хто курить звичайні сигарети, зменшується.

У європейських країнах ситуація подібна: згідно з дослідженням ESPAD (2019), майже кожен другий підліток віком 15 – 16 років хоча б раз у житті пробував електронні сигарети, а кожен п’ятий курив їх протягом останнього місяця.

В Україні спостерігаються подібні тенденції. Відповідно до результатів останнього опитування "Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді" (HBSC, 2024), серед підлітків 11 – 17 років куріння електронних сигарет – більш поширене явище, ніж куріння звичайних сигарет.

Так, 20% підлітків повідомили, що курили електронну сигарету принаймні раз у житті, порівняно з 17% тих, хто має досвід куріння звичайних сигарет. Упродовж останніх 30 днів, електронні сигарети курили 12% опитаних, а звичайні – 10%. При цьому, частка тих, хто курить, зростає з віком та є суттєво різною для 11-ти та 17-літніх.

Причини стрімкого зростання популярності електронних сигарет

Катерина Римаренко, координаторка українсько-швейцарського проєкту "Діємо для здоров’я"

Зважаючи на те, як стрімко зростає поширеність куріння електронних сигарет та наскільки масовим стає це явище серед підлітків та молодих людей, ми цілком можемо говорити про епідемію.

Існує декілька причин, чому ця епідемія стала можливою. Одна з них – це привабливий дизайн та "нав’язливий" маркетинг електронних сигарет. Ще з часів просування звичайних сигарет виробники тютюнових виробів знають, що найбільш сприйнятлива аудиторія для яскравої реклами – це підлітки та молодь.

Ба більше, саме з них можна сформувати постійних клієнтів, підсадивши "на гачок" залежності. Саме тому більшість інструментів та підходів, які використовує індустрія, орієнтовані на молодь. Яскраві кольори, різноманітні смаки, гейміфікація, створення позитивного "іміджу", залучення інфлюенсерів, реклама у соціальних мережах, участь у різноманітних молодіжних заходах – усе це дозволяє зацікавити та залучити молоду аудиторію.

Поряд з цим виробники електронних сигарет просувають "наративи" про їхню безпечність та меншу шкідливість, порівняно зі звичайними сигаретами. І це добре спрацьовує, зважаючи на низький рівень обізнаності щодо реального впливу електронних сигарет на організм. Часто молодь не сприймає вейпінг як куріння, відносячи його до категорії забавок.

Разом з тим, агресивний маркетинг електронних сигарет не був би можливим, якби в Україні було запроваджено ефективне регулювання цих пристроїв та рідин до них, а також контроль за виконанням законодавства. Попри законодавчі обмеження, вейпи легко купити онлайн або "з рук" навіть дітям.

У багатьох регіонах України немає належного контролю за продажем, а реклама хоч і формально заборонена, але обійдена через "сірі" схеми. Успіхом можна вважати те, що з липня 2022 року заборонено курити електронні сигарети та тютюнові вироби для нагрівання у громадських місцях, хоча має пройти певний час допоки це стане такою ж суспільною нормою, як і заборона куріння звичайних сигарет.

Епідемія куріння не проблема лише України, це характерно для багатьох країн. Тому Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила цьогорічною темою Всесвітнього дня без тютюну (31 травня) боротьбу з маніпуляціями індустрії у поширенні тютюнових та нікотиновмісних виробів, у тому числі й електронних сигарет.

Викриваючи прийоми індустрії, ВООЗ підвищує обізнаність громадськості, виступає за посилення антитютюнової політики, включаючи введення заборони на використання у тютюнових та нікотиновмісних виробах ароматизаторів, які роблять їх більш привабливими, та захищає здоров'я людей.

Що робити

Катерина Римаренко, координаторка українсько-швейцарського проєкту "Діємо для здоров’я"

Сьогодні багато країн борються з епідемією вейпінгу і вже мають непогані результати. Основний доказовий підхід – це запровадження регулювання ринку електронних сигарет, обмеження їх доступності для дітей та підлітків та контроль за виконанням запроваджених норм.

Україні слід впровадити комплексні заходи для регулювання електронних сигарет, у тому числі, контролювати продаж електронних сигарет неповнолітнім, посилити контроль за забороною реклами електронних сигарет та рідин, за маркуванням продукції, підвищувати обізнаність молоді про шкідливі наслідки вейпінгу через освітні програми та інформаційні кампанії, залучати батьків та вчителів до профілактичної роботи, а також забезпечити доступ до психологічної підтримки для підлітків, які намагаються відмовитися від нікотину.

Регуляторні обмеження добре спрацювали в інших країнах. За даними ВООЗ, у Європейському регіоні 4 країни (Фінляндія, Угорщина, Литва та Чорногорія) повністю заборонили використання ароматизаторів в електронних сигаретах, тоді як ще декілька (Данія, Естонія та Німеччина) обмежують певні смаки. До речі, з 2023 року Україна також запровадила обмеження на використання ароматизаторів для електронних сигарет.

Загалом, 11 країн (Фінляндія, Ісландія, Нідерланди та інші) забороняють усі форми реклами, просування та спонсорства електронних сигарет, а 36 країн мають часткову заборону. Фінляндія має одне із найбільш прогресивних європейських законодавств щодо регулювання електронних сигарет, яке, у тому числі забороняє онлайн-продаж електронних сигарет.

Угорщина запровадила обов’язкове ліцензування електронних сигарет, Литва, Естонія та Нідерланди мають заборону на використання електронних сигарет в громадських місцях.

Але є країни, які пішли ще далі. Наприклад, Франція і Бельгія заборонили продаж та розповсюдження одноразових електронних сигарет, у Таїланді електронні сигарети повністю заборонені, а їх використання тягне за собою штраф або навіть ув’язнення, на Тайвані електронні сигарети прирівняні до наркотиків, повна заборона на електронні сигарети діє також в Північній Кореї, Лаосі, Камбоджі, Індії та Сінгапурі.

Про що маємо пам’ятати: регуляторні обмеження діють і справді дозволяють скоротити поширеність вживання електронних сигарет насамперед серед дітей, підлітків та молоді.

Чи допомагають електронні сигарети кинути курити

Олена Запорожська, завідувачка відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров’я МОЗ України

Попри маркетинг, який позиціонує ці пристрої як "засіб для відмови від куріння", жодна авторитетна організація не визнає вейпи ефективним або безпечним методом боротьби із залежністю.

Наразі бракує достовірної інформації щодо ефективності електронних сигарет у відмові від куріння. За результатами одних досліджень, електронні сигарети допомагають кинути курити, за результатами інших – ні. Дані одного з останнього проведеного мета-аналізу публікацій усіх наявних досліджень з цієї теми, показали, що дорослі курці, які використовують електронні сигарети, мають на 28% менше шансів припинити курити.

Так, використання електронних сигарет може затягувати процес відмови або навіть призвести до того, що курець зовсім передумає кидати, адже більшість людей вірять у те, що е-сигарети безпечніші за звичайні. Багато людей, які переходять на вейпи, не відмовляються від нікотину, а просто змінюють форму його споживання.

Окрім цього, використання електронних сигарет для відмови від куріння має й інші ризики. Частими є випадки, коли людина курить і звичайні сигарети, і електронні. За результатами нещодавнього опитування курців, проведеного в межах проєкту "Діємо для здоров’я", було виявлено, що 8% усіх дорослих курців звичайних сигарет вживають ще й електронні сигарети.

Це створює підвищені ризики для здоров’я, зокрема для серцево-судинної та дихальної систем, розвитку онкологічних захворювань тощо. І про це потрібно пам’ятати.

Щоб кинути курити безпечно, варто використовувати доказові інструменти. Наприклад, в Україні працює безплатний сервіс підтримки курців – https://stopsmoking.org.ua, на якому будь-яка людина може отримати достовірну інформацію та безоплатну професійну допомогу під час процесу відмови від куріння.

Кожен курець, який замислювався про те, що йому не вистачає мотивації або підтримки, щоб успішно кинути, за допомогою сервісу може отримати відповіді на усі свої запитання. Крім того, на сервісі є багато порад для членів родини курця, які хочуть підтримати близьку людину у процесі припинення куріння.