Що таке електрокардіографія, кому вона потрібна та як відбувається

Електрокардіографія (ЕКГ) – діагностичний метод, який дозволяє виявити різні захворювання серця. Він дозволяє зафіксувати частоту, періодичність та інтенсивність серцевих скорочень.

Цей метод базується на вимірюванні електричної активності серця, фіксуючи імпульси, які сприяють його скороченню та забезпечують перекачування крові, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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Кому потрібна ЕКГ

ЕКГ призначається лікарем (кардіологом або терапевтом) у таких випадках:

при підозрі на аритмію;

після перенесеного серцевого нападу;

для оцінки ефективності поточного лікування.

Крім того, дослідження може бути проведено для з’ясування причин таких симптомів, як:

біль у грудях;

запаморочення, нудота, сплутаність свідомості;

посилене серцебиття;

підвищений пульс;

утруднене дихання;

загальна слабкість або швидка втома.

Як проходить ЕКГ

Лікар попросить пацієнта роздягнутися до пояса та лягти на спеціальний диван. До грудної клітки прикріплюються шість електродів, а на кінцівки – по два. Важливо зберігати спокій і розслабленість під час обстеження, дихання має залишатися вільним. Процедура триває всього кілька хвилин, і після її завершення нема потреби в інших обмеженнях.

Особливої підготовки до ЕКГ не потрібно. Однак слід уникати використання лосьйонів або олій на ділянці грудей в день обстеження, оскільки це може вплинути на фіксацію електродів.

Також рекомендується заздалегідь обговорити з лікарем всі прийняті медикаменти, оскільки вони можуть вплинути на результати. ЕКГ є абсолютно безпечним і безболісним процесом, що не несе ризику для здоров'я.

Результати обстеження

Якщо показники ЕКГ в межах норми, додаткові дослідження зазвичай не потрібні. Однак у разі виявлення аномалій лікар може призначити повторне обстеження або інші методи дослідження, такі як ультразвукове дослідження серця (УЗД). Розшифровку результатів важливо обговорити з кваліфікованим фахівцем.

ЕКГ може виявити такі стани:

Тахікардія – прискорене серцебиття.

Брадикардія – уповільнення ритму серця.

Аритмія – порушення ритмічності серцевих скорочень.

Серцевий напад – допомагає визначити наявність інфаркту, уражені ділянки серця та їх ступінь.

Недостатнє кровопостачання – дозволяє з'ясувати, чи пов'язані болі в грудях з порушенням кровотоку та надходженням кисню до серцевого м'яза.

Структурні зміни – збільшення розмірів камер або стінок серця, вроджені вади та інші аномалії.

Для встановлення точного діагнозу та визначення подальших кроків обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.