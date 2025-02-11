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Здоровье 24 Медицина Что такое электрокардиография, кому она нужна и как происходит
11 февраля, 11:19
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Что такое электрокардиография, кому она нужна и как происходит

Александр Бевза

Электрокардиография (ЭКГ) – диагностический метод, который позволяет выявить различные заболевания сердца. Он позволяет зафиксировать частоту, периодичность и интенсивность сердечных сокращений.

Этот метод базируется на измерении электрической активности сердца, фиксируя импульсы, которые способствуют его сокращению и обеспечивают перекачку крови, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Кому нужна ЭКГ

ЭКГ назначается врачом (кардиологом или терапевтом) в следующих случаях:

  • при подозрении на аритмию;
  • после перенесенного сердечного приступа;
  • для оценки эффективности текущего лечения.

Кроме того, исследование может быть проведено для выяснения причин таких симптомов, как:

  • боль в груди;
  • головокружение, тошнота, спутанность сознания;
  • усиленное сердцебиение;
  • повышенный пульс;
  • затрудненное дыхание;
  • общая слабость или быстрая утомляемость.

Как проходит ЭКГ

Врач попросит пациента раздеться до пояса и лечь на специальный диван. К грудной клетке прикрепляются шесть электродов, а на конечности – по два. Важно сохранять спокойствие и расслабленность во время обследования, дыхание должно оставаться свободным. Процедура длится всего несколько минут, и после ее завершения нет необходимости в других ограничениях.

Особой подготовки к ЭКГ не требуется. Однако следует избегать использования лосьонов или масел на области груди в день обследования, поскольку это может повлиять на фиксацию электродов.

Также рекомендуется заранее обсудить с врачом все принимаемые медикаменты, поскольку они могут повлиять на результаты. ЭКГ является абсолютно безопасным и безболезненным процессом, не несущим риска для здоровья.

Результаты обследования

Если показатели ЭКГ в пределах нормы, дополнительные исследования обычно не требуются. Однако в случае обнаружения аномалий врач может назначить повторное обследование или другие методы исследования, такие как ультразвуковое исследование сердца (УЗИ). Расшифровку результатов важно обсудить с квалифицированным специалистом.

ЭКГ может выявить следующие состояния:

  • Тахикардия – учащенное сердцебиение.
  • Брадикардия – замедление ритма сердца.
  • Аритмия – нарушение ритмичности сердечных сокращений.
  • Сердечный приступ – помогает определить наличие инфаркта, пораженные участки сердца и их степень.
  • Недостаточное кровоснабжение – позволяет выяснить, связаны ли боли в груди с нарушением кровотока и поступлением кислорода к сердечной мышце.
  • Структурные изменения – увеличение размеров камер или стенок сердца, врожденные пороки и другие аномалии.

Для установления точного диагноза и определения дальнейших шагов обязательно проконсультируйтесь с врачом.

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