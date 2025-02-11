Что такое электрокардиография, кому она нужна и как происходит
Электрокардиография (ЭКГ) – диагностический метод, который позволяет выявить различные заболевания сердца. Он позволяет зафиксировать частоту, периодичность и интенсивность сердечных сокращений.
Этот метод базируется на измерении электрической активности сердца, фиксируя импульсы, которые способствуют его сокращению и обеспечивают перекачку крови, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.
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Кому нужна ЭКГ
ЭКГ назначается врачом (кардиологом или терапевтом) в следующих случаях:
- при подозрении на аритмию;
- после перенесенного сердечного приступа;
- для оценки эффективности текущего лечения.
Кроме того, исследование может быть проведено для выяснения причин таких симптомов, как:
- боль в груди;
- головокружение, тошнота, спутанность сознания;
- усиленное сердцебиение;
- повышенный пульс;
- затрудненное дыхание;
- общая слабость или быстрая утомляемость.
Как проходит ЭКГ
Врач попросит пациента раздеться до пояса и лечь на специальный диван. К грудной клетке прикрепляются шесть электродов, а на конечности – по два. Важно сохранять спокойствие и расслабленность во время обследования, дыхание должно оставаться свободным. Процедура длится всего несколько минут, и после ее завершения нет необходимости в других ограничениях.
Особой подготовки к ЭКГ не требуется. Однако следует избегать использования лосьонов или масел на области груди в день обследования, поскольку это может повлиять на фиксацию электродов.
Также рекомендуется заранее обсудить с врачом все принимаемые медикаменты, поскольку они могут повлиять на результаты. ЭКГ является абсолютно безопасным и безболезненным процессом, не несущим риска для здоровья.
Результаты обследования
Если показатели ЭКГ в пределах нормы, дополнительные исследования обычно не требуются. Однако в случае обнаружения аномалий врач может назначить повторное обследование или другие методы исследования, такие как ультразвуковое исследование сердца (УЗИ). Расшифровку результатов важно обсудить с квалифицированным специалистом.
ЭКГ может выявить следующие состояния:
- Тахикардия – учащенное сердцебиение.
- Брадикардия – замедление ритма сердца.
- Аритмия – нарушение ритмичности сердечных сокращений.
- Сердечный приступ – помогает определить наличие инфаркта, пораженные участки сердца и их степень.
- Недостаточное кровоснабжение – позволяет выяснить, связаны ли боли в груди с нарушением кровотока и поступлением кислорода к сердечной мышце.
- Структурные изменения – увеличение размеров камер или стенок сердца, врожденные пороки и другие аномалии.
Для установления точного диагноза и определения дальнейших шагов обязательно проконсультируйтесь с врачом.
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