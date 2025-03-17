Які ліки проти грипу насправді ефективні

Противірусні препарати – це ліки, які допомагають організму боротися з вірусними інфекціями. Їх можна застосовувати як для лікування, так і для профілактики, запобігаючи інфікуванню.

Механізми їхньої дії різноманітні: одні знижують концентрацію вірусів в організмі, допомагаючи імунній системі, інші блокують рецептори, через які віруси проникають у клітини, а деякі зменшують чутливість імунної системи до інфекцій, повідомляє 24 Канал з посилання на Cleveland Clinic.

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Більшість противірусних препаратів – фуфломіцини

Такі препарати часто піддаються критиці та називаються "фуфломіцинами", оскільки ефективність багатьох з них проти вірусних інфекцій залишається недоведеною. Зазвичай в інструкціях зазначають, що вони "працюють" як імуномодулятори, тобто стимулюють імунітет у боротьбі з інфекціями.

Ці засоби випускаються у різних формах: таблетки, краплі, свічки – щоб діяти комплексно. Проте їхня ефективність залишається під питанням. Подібні препарати не включені до міжнародних рекомендацій із лікування ГРВІ.

Однак існують також справді ефективні противірусні засоби, які застосовуються для лікування таких серйозних захворювань, як гепатит B і C, ВІЛ, Ебола, герпес, а також грип.

Що сталося з ремантадином

Ремантадин і амантадин спочатку були розроблені для боротьби з вірусом грипу типу А. Їхня дія полягала у тому, щоб не допустити проникнення вірусу в клітини організму і його розмноження. Однак із часом вірус грипу став стійким до цих препаратів.

Наприклад, у рекомендаціях згадується поширення штамів, які більше не реагують на ці ліки, і їхнє застосування вже не рекомендується. Дослідження, такі як огляд Cochrane 2014 року, показали, що їхня ефективність була порівнянна з плацебо навіть у профілактиці.

Цікаво, що амантадин знайшов застосування у лікуванні рухових порушень при хворобі Паркінсона.

Чим лікувати грип

У міжнародних та українських рекомендаціях пріоритет надається препаратам осельтамівіру та занамівіру. Вони блокують фермент нейрамінідазу, необхідний вірусу для проникнення в клітини. Ці засоби допомагають зупинити інфекцію, а також значно полегшують симптоми, такі як головний біль, ломота, нежить та лихоманка. Крім того, вони скорочують тривалість хвороби.

Важливо почати приймання цих препаратів у перші 48 годин після появи симптомів. Якщо час втрачено, їхня ефективність знижується. Виняток становлять пацієнти з тяжким перебігом хвороби або ті, хто входить до групи ризику: люди похилого віку, вагітні, особи з ослабленим імунітетом, захворюваннями серця чи діабетом.

Що з антибіотиками

Антибіотики проти вірусів не діють, тому їх застосування для лікування грипу недоцільне. Їх призначають лише при бактеріальних ускладненнях, таких як пневмонія чи отит. Використання антибіотиків без потреби може призвести до розвитку стійкості у бактерій, що ускладнить лікування в майбутньому.