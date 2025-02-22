Як дбати про волосся в морозну погоду

Низький рівень вологості як на вулиці, так і в приміщеннях напряму впливає на вміст вологи в епідермісі – зовнішньому шарі шкіри. Як результат, шкіра стає сухою, а разом із нею страждає і волосся.

До того ж неправильний зимовий догляд за волоссям може ще більше погіршити ситуацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Harvard College.

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Чому не можна виходити на мороз із мокрим волоссям

Слова мами: "Не виходь на вулицю з мокрим волоссям!" досі актуальні. Хоча мороз сам по собі не викликає застуду (за це відповідають віруси), все ж залишати волосся мокрим на холоді не варто.

У таких умовах воно перетворюється на замерзлі "бурульки", що робить його ламким та вразливим до пошкоджень.

Обережно з гарячою водою

Гаряча вода негативно впливає не лише на волосся, але й на шкіру голови. Вона зневоднює їх, позбавляючи природного захисного шару. Тому для миття волосся краще використовувати теплу воду та скоротити час водних процедур до 5 – 10 хвилин. Тривалий душ або гаряча ванна призводять до втрати шкірного жиру, який допомагає утримувати вологу.

Як часто мити волосся

Надто часте миття голови може стати причиною сухості шкіри та ламкості волосся. Шкіра голови почне лущитися, а волосся стане крихкішим.

Оптимальна частота миття залежить від типу волосся: комусь потрібно очищати волосся щодня, а іншим достатньо мити голову раз на три дні. Головне – орієнтуватися на рівень забруднення.

Роль кондиціонерів для волосся

Кондиціонери дійсно можуть покращити стан волосся: вони полегшують розчісування, зменшують сплутаність і допомагають боротися з надмірною електризацією, що особливо важливо взимку під час носіння шапок. У їхньому складі є антистатичні компоненти, які роблять волосся більш слухняним.

Однак важливо вибирати засоби, що підходять саме вашому типу волосся і шкірі голови. Якщо виникають труднощі з вибором, можна звернутися за консультацією до трихолога – спеціаліста з догляду за волоссям.