Особливо для чоловіків: знайшли новий негативний вплив дієт

Багато хто з нас, прагнучи до стрункої фігури або здорового способу життя, рано чи пізно замислюється про дієту. Здається, що правильне харчування — запорука не тільки фізичного, а й ментального благополуччя. Проте недавнє дослідження розвінчує цей міф.

Вчені виявили несподіваний зв'язок: низькокалорійні та інші обмежувальні дієти можуть посилювати симптоми депресії, особливо у чоловіків та людей із надмірною вагою, пише 24 Канал з посилання на BMJ Nutrition, Prevention & Health.

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Автори дослідження підкреслюють: попри загальноприйняту думку, що "здорове" харчування автоматично веде до покращення настрою, жорсткі обмеження в калоріях або поживних речовинах можуть викликати зворотний ефект. Такі дієти часто незбалансовані та провокують фізіологічний стрес, який негативно впливає на психічний стан.

Нове дослідження дієт

У масштабному дослідженні взяли участь 28 525 дорослих. Усі вони пройшли опитування PHQ-9, що оцінює ступінь депресивних симптомів. Ось деякі цікаві висновки:

Поширеність симптомів. Близько 8% учасників (2508 осіб) повідомили про наявність симптомів депресії.

Вага та депресія. Серед учасників із депресивними симптомами 29% мали нормальну вагу, 33% – надмірну, а 38% страждали на ожиріння.

Дієти. Лише 13% учасників дотримувалися будь-якої дієти: 8% – низькокалорійної, 3% – дієти з обмеженням певних продуктів, і 2% – усталеного режиму (наприклад, діабетичної дієти).

Дієти та бали депресії: тривожні цифри

Дослідження виявило чіткий зв'язок між дотриманням дієт та рівнем депресивних симптомів:

У тих, хто дотримувався низькокалорійних дієт, середній бал PHQ-9 був на 0,29 вищий, ніж у тих, хто не сидів на дієті.

У людей із надмірною вагою, які дотримуються таких дієт, бал був ще вищим – на 0,46.

Найбільший стрибок (на 0,61) спостерігався у тих, хто обмежував певні поживні речовини.

Різні дієти – різні симптоми

Дослідники також виявили, що характер депресивних симптомів відрізняється залежно від типу дієти:

Низькокалорійні дієти частіше асоціювалися з когнітивно-афективними симптомами: це труднощі з мисленням, перепади настрою та зниження мотивації.

Дієти з обмеженням поживних речовин були пов'язані з соматичними симптомами: хронічна втома, тривога і навіть болі.

Особливо вразливими виявилися чоловіки. У них усі типи обмежувальних дієт асоціювалися з погіршенням психічного стану. Це може бути пов'язано з вищими метаболічними потребами чоловічого організму.

Одна з ключових деталей дослідження – можлива розбіжність між контрольованими дослідженнями та реальним життям. У лабораторних умовах учасники дієт часто отримують збалансоване харчування під суворим контролем.

Проте поза лабораторією низькокалорійні дієти нерідко призводять до дефіциту життєво важливих речовин, таких як білок, вітаміни та омега-3 жирні кислоти. А це, своєю чергою, негативно позначається на когнітивній та емоційній сфері.