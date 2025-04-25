Інфекції в дитинстві можуть бути пов'язані з раннім раком кишківника

Інфекції, перенесені в дитинстві, можуть мати довготривалі наслідки для здоров'я – зокрема, підвищувати ризик розвитку раку товстої кишки у віці до 50 років.

Про це йдеться у новому міжнародному дослідженні, опублікованому в журналі Nature, пише 24 Канал. Учені з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго з'ясували, що токсин колібактин, який виробляють деякі штами бактерії E. coli, може викликати генетичні мутації в клітинах кишківника.

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Найбільш вразливими до цих змін є діти до 10 років, мікробіом яких лише формується.

Деталі дослідження

Дослідники проаналізували ДНК майже тисячі пухлин товстої кишки з 11 країн. Хоча більшість зразків належали літнім пацієнтам, особливу увагу приділили 132 випадкам раннього колоректального раку.

У пацієнтів до 40 років сліди мутацій, пов'язаних з колібактином, траплялися утричі частіше, ніж у людей старших за 70,

– ідеться у дослідженні.

Що це означає

Фахівці наголошують: поки що не можна стверджувати, що саме колібактин є причиною раку, однак результати дослідження вказують на можливий зв'язок. У майбутньому це може відкрити нові напрямки профілактики –зокрема, через вплив на мікробіом та використання пробіотиків.

"Це ще не остаточне підтвердження, але важливий крок до розуміння раннього раку кишківника. Ми хочемо з'ясувати, як саме бактерії потрапляють у кишківник дітей і чи можемо ми запобігти їхньому впливу", – зазначив доктор Девід Скотт із Cancer Research UK.