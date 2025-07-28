4-місячна дівчинка померла у лікарні Полтави: що каже поліція

У полтавській лікарні сталася трагедія. Там померла 4-місячна дівчинка.

Поліція розпочала розслідування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію в Полтавській області.

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Що відомо про смерть дитини у лікарні Полтаві?

Повідомлення про смерть дівчинки поліція отримала від медиків. Відповідну заяву також написали батьки дитини.

Трагедія сталася у неділю, 27 липня, приблизно о 10:30 в одному з медичних закладів Полтави.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником.

Причини та обставини смерті дитини наразі невідомі, їх з'ясовує слідство.

Нагадаємо, що днями у Чернігові на водоймі трагічно загинув 3-річний хлопчик, який відпочивав там із мамою. З води його дістали відпочивальники.

Медики провели реанімаційні заходи, але, на жаль, врятувати дитину не змогли.