4-месячная девочка умерла в больнице Полтавы: что говорит полиция
- В полтавской больнице умерла 4-месячная девочка, полиция начала расследование.
- Уголовное производство открыто по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.
В полтавской больнице произошла трагедия. Там умерла 4-месячная девочка.
Полиция начала расследование. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию в Полтавской области.
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Что известно о смерти ребенка в больнице Полтаве?
Сообщение о смерти девочки полиция получила от медиков. Соответствующее заявление также написали родители ребенка.
Трагедия произошла в воскресенье, 27 июля, примерно в 10:30 в одном из медицинских учреждений Полтавы.
Полиция открыла уголовное производство.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.
Причины и обстоятельства смерти ребенка пока неизвестны, их выясняет следствие.
Напомним, что на днях в Чернигове на водоеме трагически погиб 3-летний мальчик, который отдыхал там с мамой. Из воды его достали отдыхающие.
Медики провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти ребенка не смогли.
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