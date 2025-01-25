У ЦРУ з'явилася пріоритетна теорія походження COVID-19

ЦРУ довгий час бракувало даних для однозначного висновку про походження пандемії COVID-19. Однак тепер у відомства є пріоритетна теорія.

ЦРУ продовжить розслідування у справі походження COVID-19, але має все ж більші підозри у причетності біолабораторій Китаю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Яка пріоритетна версія походження COVID-19 у ЦРУ

Цього тижня агентство представило оновлену оцінку походження COVID-19, в якій схиляється до гіпотези про лабораторний витік. Як зазначають офіційні особи, ця зміна не базується на нових розвідувальних даних, а на детальнішому аналізі вже наявної інформації, включно з умовами роботи лабораторій в Ухані перед початком пандемії. Водночас агентство продовжує вважати правдоподібною й версію природного походження вірусу.

Зверніть увагу! За часів адміністрації Байдена розвідувальне співтовариство схилялося до теорії, що вірус прийшов з ринку. Але тоді теж не було впевненості, що це саме так.

Новий директор ЦРУ Джон Реткліфф давно підтримує теорію лабораторного походження. Він вважає, що розкриття цього питання має важливе значення для американо-китайських відносин.

Зміни в підходах ЦРУ відбулися після того, як Реткліфф заявив Breitbart News, що більше не хоче, щоб агентство залишалося "осторонь" дебатів про походження пандемії COVID-19. Офіційні особи заявили, що агентство не схиляє своїх поглядів до нового боса, і що нова оцінка і до цього була актуальна протягом деякого часу.

В останні тижні правління адміністрації Байдена Джейк Салліван, радник з питань національної безпеки, наказав провести новий секретний огляд походження пандемії. Високопоставлений чиновник США сказав, що пан Реткліфф просто вирішив розсекретити та оприлюднити новий аналіз.

Попри зміну оцінок, агентство все ще зазначає "низький рівень достовірності" своїх висновків, оскільки розвіддані залишаються фрагментарними. Китайський уряд неохоче співпрацює, що ускладнює отримання додаткових доказів.

Навіть за відсутності надійних розвідувальних даних, гіпотеза про витік інформації з лабораторії набирає поширення в шпигунських агентствах. Утім, частина аналітиків ставить під сумнів виправданість такої зміни позиції за відсутності нової інформації.

Колишні посадовці стверджують, що не проти повторного аналізу даних про походження COVID-19. Президент Байден на початку свого терміну наказав переглянути розвідувальні матеріали після того, як стало відомо про наявність неперевірених доказів.

Пан Реткліфф, який очолював національну розвідку за Трампа, порушив питання про можливу політизацію діяльності розвідувальних служб. У 2023 році він у статті для Fox News заявив, що ЦРУ не прагнуло розглядати лабораторну теорію, щоб уникнути потенційних геополітичних труднощів для адміністрації Байдена.

Пан Реткліфф сказав у четвер, коли він складав присягу, що погляд на походження COVID-19 є пріоритетом його першого дня на посаді.

Я вважаю, що наш інтелект, наша наука і наш здоровий глузд – все це дійсно диктує те, що походження Covid – це витік інформації в Уханьському інституті вірусології,

– сказав він Breitbart.

"Але ЦРУ не зробило такої оцінки або принаймні не зробило такої оцінки публічно. Тож я збираюся зосередитись на цьому, поглянути на розвідувальні дані та переконатися, що громадськість знає, що агентство збирається зійти з кулуару", – додав Реткліфф.

Високопоставлені чиновники розвідки в адміністрації Байдена захищають свій процес і методологію. Вони заявили, що жодна розвіддана не була прихована, і наполягають, що політика не вплинула на їхній аналіз. Ці офіційні особи кажуть, що існують потужні логічні аргументи як для витоку з лабораторії, так і для теорій про природні причини.

Щоб підтвердити теорію природного походження, офіцери розвідки хотіли б знайти тварину, яка передала його людині, або знайти кажана, який є носієм того, що було ймовірним предком коронавірусу. Аналогічно, щоб закрити лабораторний витік, розвідувальне співтовариство хотіло б знайти докази того, що одна з лабораторій в Ухані працювала над вірусом-попередником, який безпосередньо призвів до епідемії.

Але Реткліфф пообіцяв більш агресивне ЦРУ, і цілком можливо, що він накаже виконати більше дій, щоб проникнути в лабораторії в Ухані або до китайського уряду в пошуках інформації.