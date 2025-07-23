Кому потрібно більше спати – жінкам чи чоловікам

Відомо, що жінкам необхідно спати трохи довше, ніж чоловікам, але причина цього не зводиться лише до фізіологічних особливостей. Сучасна наука підтверджує: на тривалість і якість сну у жінок впливає цілий спектр факторів – від гормонів до соціальної ролі в сім’ї.

Дослідники оцінюють сон двома основними способами. Перший – суб’єктивний, коли учасники самі визначають, скільки вони сплять. Такий підхід часто дає похибки. Другий спосіб – об’єктивний: за допомогою смарт-трекерів або полісомнографії, яка фіксує активність мозку та дихання під час сну, пише 24 Канал з посилання на Sleep.

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Дані, отримані за допомогою технологій, показують: жінки дійсно сплять трохи довше – приблизно на 20 хвилин за ніч. У великому дослідженні за участю 70 тисяч людей із носимими пристроями, різниця становила від 23 до 29 хвилин для жінок віком 40 – 44 роки. Інше дослідження на основі полісомнографії виявило: жінки не лише сплять довше, а й проводять більше часу у глибокій, відновлювальній фазі сну – близько 23% ночі проти 14% у чоловіків.

Цікавий факт: з віком якість сну у чоловіків погіршується швидше, ніж у жінок.

І все ж, попри статистику, жінки приблизно на 40% частіше скаржаться на безсоння та проблеми зі сном. Це свідчить про те, що лабораторні дані не завжди збігаються із суб’єктивним відчуттям відпочинку.

Біологічні причини: гормони та здоров’я

Гормональні зміни, пов’язані з менструальним циклом, вагітністю і менопаузою, здатні серйозно впливати на сон. Напередодні критичних днів жінки частіше відзначають погіршення сну, а зниження рівня естрогену в перименопаузі супроводжується частими нічними пробудженнями, особливо близько третьої ночі.

До того ж у жінок частіше трапляються порушення роботи щитоподібної залози та дефіцит заліза – обидва фактори можуть викликати хронічну втому та проблеми зі сном.

Психологія і соціум: більше турбот – менше відпочинку

Жінки частіше стикаються з депресією, тривожністю та гострими стресовими ситуаціями – усі ці психологічні труднощі негативно впливають на нічний відпочинок. Схильність до "пережовування" думок і тривоги, згідно з дослідженнями, у жінок також виражена сильніше, що заважає розслабитися і заснути. Крім того, приймання деяких ліків, наприклад, антидепресантів, теж може порушувати нормальний сон.

Не варто забувати й про соціальний аспект. Жінки в середньому витрачають на 9 годин на тиждень більше, ніж чоловіки, на безоплатний догляд за близькими та емоційну підтримку. Такий нерівномірний внесок часто позбавляє можливості відпочити вдень, а нічний сон опиняється під ще більшим тиском.

Чому це важливо?

Середні 20 хвилин сну – не просто цифра. Для когось це суттєва різниця, для інших – майже непомітна. Але важливо пам’ятати: навіть якщо трекери показують "норму", зовнішній стрес, втома або хронічні захворювання можуть позбавляти жінок справжнього відчуття відпочинку.

Усе це свідчить, що універсальна порада "добре висипайтеся" для жінок працює погано. Необхідний комплексний підхід: від підтримки гнучкого режиму дня до уважного ставлення до фізичного та психологічного здоров’я.