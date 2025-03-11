Аденоїдний тип обличчя: чому виникає та як лікувати

Іноді батьки можуть почути від педіатра або ЛОР-лікаря, що у їхньої дитини формується так званий аденоїдний тип обличчя. Розберімося, чому це відбувається, як розпізнати проблему і які заходи потрібно вжити.

Аденоїдний тип обличчя – це зміни зовнішності, які пов’язані з тривалим порушенням носового дихання у дітей. Це поняття включає не лише зовнішні зміни, а й деформації лицевого скелета та м’язового каркаса, що може негативно впливати на функції організму, повідомляє 24 Канал з посиланням на NIH.

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Основні ознаки аденоїдного типу обличчя:

подовжена форма обличчя;

постійно відкритий рот, сухість губ;

згладжені носогубні складки;

високе і вузьке піднебіння;

порушення прикусу – верхні зуби виступають вперед.

Причини виникнення аденоїдного типу обличчя

Найчастіше такі зміни викликані гіпертрофією аденоїдів – збільшенням глоткового мигдалика, який перекриває частину носогорла. Це змушує дитину дихати ротом, адже носове дихання стає ускладненим. Дослідження показують, що у багатьох дітей із хронічними ЛОР-захворюваннями спостерігаються ознаки аденоїдного типу обличчя.

Чим це небезпечний аденоїдний тип обличчя

Аденоїдний тип обличчя – це не лише естетична проблема, але й серйозний ризик для здоров’я:

Порушення сну та апное. У дитини може з’являтися хропіння або навіть короткочасні зупинки дихання під час сну.

Проблеми з мовленням і слухом. Деформація щелепи та піднебіння може ускладнювати вимову звуків. Запалення носогорла може призвести до зниження слуху.

Зниження когнітивних функцій. Брак кисню через ускладнене дихання погіршує увагу та пам’ять.

Як розпізнати проблему

Батькам слід звернути увагу на такі симптоми:

дихання через рот навіть у стані спокою;

частий нежить, застуди та запалення вух;

хропіння або шумне дихання під час сну;

зміни форми обличчя.

Якщо такі ознаки спостерігаються, необхідно звернутися до лікаря. Спеціаліст проведе діагностику, зокрема огляд, ендоскопію носогорла або рентгенівське дослідження.

Методи лікування

Підхід до лікування залежить від ступеня збільшення аденоїдів:

Консервативне лікування. При незначному збільшенні аденоїдів призначають медикаментозну терапію. Хірургічне втручання. У разі значного порушення дихання може знадобитися операція. Вона допомагає запобігти подальшим змінам у структурі обличчя та поліпшити якість життя дитини.

Щоб зменшити ризик розвитку аденоїдного типу обличчя, важливо:

вчасно лікувати респіраторні захворювання;

звертати увагу на проблеми з диханням;

зміцнювати імунітет дитини за допомогою збалансованого харчування та фізичної активності.

Ці заходи допоможуть знизити ймовірність виникнення серйозних проблем зі здоров’ям.